"Riconquistare la normalità": in corso l'Estate Ragazzi di Cuneo Canoa

E' in corso, alle Basse di Stura, l’Estate Ragazzi dell’Associazione Cuneo Canoa. L' attività è iniziata lo scorso 22 giugno, appena è stato possibile riorganizzarsi dopo l'emergenza sanitaria ed il lockdown, seguendo tutti i protocolli richiesti.

L'iniziativa si sviluppa seguendo un concetto preciso: "50% imparo divertendomi e 50% faccio sport" e mira alla riconquista della piena normalità da parte di tutti.

Quattro gruppi, ognuno composto da otto persone, si cimentano nello sport della canoa, rigorosamente all'aperto, nella amena cornice del Parco Fluviale Gesso e Stura. Presenti figure professionali specializzate, sia per la parte sportiva che per quella didattica.

L'ASD Cuneo Canoa: "Ogni mattina, a partire dalle ore 8.00 i bambini da 6 a 11 anni si presentano alle Basse di Stura, con i genitori, nel vasto spazio che è stato riservato esclusivamente a loro. Prima il triage poi, i piccoli gruppi costituiti da un massimo di otto bambini, vengono accolti dalle insegnanti che li attendono sotto ai gazebo arredati come se fossero delle vere e proprie classi, attrezzate di banchi, lavagna e armadietti, mentre gli altri gruppi raggiungono gli istruttori sportivi. Alle 8,30 iniziano le attività: chi va in canoa, chi fa una breve presentazione di sè in inglese, chi prova i primi rudimenti della scherma, chi si esercita a lanciare le palline come un giocoliere, chi ascolta una storia comodamente sdraiato sul manto verde del Parco Paolo Lusso, chi impara a nuotare in fiume e molto altro. Il tutto mantenendo le distanze e nel rispetto del protocollo anti Covid."

Le attività si svolgeranno fino al termine del mese di agosto: per maggiori informazioni è possibile consultare il sito cuneocanoa.com.