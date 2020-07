A Rifreddo arrivano altri 100mila euro dalla Regione

Buone notizie per i rifreddesi. La Regione Piemonte ha infatti concesso un altro finanziamento al piccolo comune della Valle Po.



Si tratta di 97mila euro che il comune si è guadagnato piazzandosi nei primi posti della graduatoria sui progetti di investimento legati alla Legge Regionale 18.



“Siamo - ha commentato il primo cittadino Cesare Cavallo - davvero contenti che dopo i fondi sull'area mercatale siano arrivati anche quelli per la riqualificazione di via Roma. Raccogliere quasi 150 mila euro di finanziamenti regionali in un anno di amministrazione non è facile ed è la miglior risposta e chi vaneggiava della nostra esclusione da ogni forma di finanziamento per via delle nostre scelte sulle forme associative”.



Ritornando all'oggetto del finanziamento sulla risistemazione della viabilità tra il centro del paese ed il cimitero. Va detto che lo stesso andrà ad occuparsi della sistemazione del manto stradale ma soprattutto della realizzazione di marciapiedi ed attraversamenti pedonali per l'intera lunghezza del percorso nonché della sistemazione dell'area davanti alla chiesa parrocchiale.



“L'idea - aggiunge il sindaco - è quella di partire da piazza della Vittoria utilizzando la strada che passa davanti alla costruenda Cittadella degli anziani per poi attraversare via Roma con un passaggio pedonale rialzato alla chiesa, sistemare quell'area e poi proseguire sul lato sinistro della strada fino a prima della rotonda sulla provinciale. Giunti a questo punto il percorso riattraverserà via Roma e la provinciale per collegarsi con il vialetto che porta al cimitero. Una soluzione che da tempo abbiamo in mente e che ci consentirà di avere un tragitto sicuro per coloro che si recano al nostro cimitero ed alle abitazioni che contornano la parte finale di via Roma”.



Un progetto che se non ci saranno intoppi dovrebbe diventare realtà già entro la fine del corrente anno.