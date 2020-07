Alba, dopo piazza Garibaldi e corso Torino nuovo asfalto anche per il ponte vecchio

Dopo piazza Garibaldi, completata ieri dopo due giorni di lavoro, proseguono in corso Torino i lavori di asfaltatura che la ditta Cauda Strade ha avviato da lunedì per conto del Comune.



L’intervento, ricompreso nel "Piano strade" predisposto dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, prevede la scarifica e il risanamento della pavimentazione su diversi importanti tratti della viabilità più prossima al centro città.



Oltre alla piazza e al trafficato corso, la ditta montatese provvederà infatti anche al rifacimento del manto sulla rotatoria di Porta Tanaro (Pontina), mentre grazie al ribasso d’asta dell’appalto verranno ricompresi nel lotto d’intervento anche la nuova pista d’atterraggio per l’elisoccorso, in fase di definitivo allestimento nella zona di viale Artigianato, e il ponte albertino, la cui pavimentazione risulta particolarmente ammalorata.



"A rigore il ponte è di competenza della Provincia – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Reggio –, ma abbiamo deciso di intervenire comunque con risorse comunali proprio per le precarie condizioni del suo fondo, disseminato di buche e oggetto di ripetute segnalazioni da parte dell’utenza, specialmente da ciclisti e motociclisti. Dopo aver ottenuto da Cuneo la necessaria autorizzazione a intervenire, anche questo cantiere sarà oggetto di un’apposita ordinanza, che verrà emessa nella giornata di domani (oggi, ndr), mentre per ragioni tecniche la sua realizzazione verrà organizzata in due fasi successive".



Verranno invece effettuati in orario notturno i lavori che interesseranno la rotatoria della Pontina. "Si lavorerà lungo due nottate proprio per evitare di bloccare uno snodo cruciale per il traffico e i trasporti pubblici dell’intera città – spiega ancora Reggio –. Purtroppo tutti questi interventi sono inevitabile causa di disagi alla viabilità cittadina, ma davvero si tratta di opere che non potevano più attendere. Qui, come in altre diverse zone cittadine, abbiamo verificato una condizione dei fondi stradali particolarmente critica, causa del continuo formarsi di buche divenute ormai difficili da chiudere. In ogni caso la ditta è all’opera con una quindicina di operai e sta procedendo con grande impegno e velocità. Capisco le comprensibili lamentale dei pendolari per i disagi di questi giorni, ma davvero era difficile fare più rapidamente di così".



Come comunicato dal Municipio nei giorni scorsi , i lavori dureranno circa quindici giorni, comportando su corso Torino una chiusura parziale (garantito il transito ai residenti nel controviale in uscita da Alba) causa, a partire dalla serata di ieri, di inevitabili rallentamenti del traffico soprattutto nelle ore di entrata e uscita dalla città.