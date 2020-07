Cossano Belbo fa festa a Pietrin, terzo centenario dalla borgata di San Pietro

Un altro ambito traguardo raggiunto nella comunità di Cossano Belbo. Dopo la decana Erminia Bianchini, vissuta per oltre cinquant’anni nel centro della Valle Belbo e scomparsa nelle scorse settimane a 112 anni, e dopo la signora Ines Trinchero, che nello scorso febbraio ha superato la soglia del secolo di vita, un altro cossanese Doc è infatti entrato nel ristretto club dei centenari di casa nostra.



Si tratta di Lorenzo Pietro Aimasso, per tutti "Pietrin", che lo scorso 30 giugno ha festeggiato questo invidiabile traguardo.



Un grande orgoglio per una comunità che vanta una popolazione di appena 1.000 abitanti, annoverare tra i suoi concittadini tre ultracentenari. Ma vi è anche un altro particolare curioso: tutti e tre sono nati o comunque vissuti (per oltre mezzo secolo) sulla stessa collina cossanese, quella di San Pietro, coi suoi incantevoli crinali, che salgono fino ai 600 metri della frazione di San Donato di Mango.



Nel corso dei festeggiamenti, tenutosi nei giorni scorsi in un locale della zona, alla presenza dei suoi familiari e di alcuni amici, rigorosamente della borgata, l’Amministrazione comunale cossanese, presente col sindaco Mauro Noè, ha voluto omaggiare il festeggiato con una targa ricordo che, a nome di tutti i cossanesi, commemora il brillante traguardo raggiunto.



Nei limiti consentiti dalle attuali normative sul Covid, il festeggiato Pietrin ha potuto ringraziare e salutare con la sua debole e commossa voce tutti i presenti ai festeggiamenti, apprezzando molto l’augurio di poter rifesteggiare insieme il 101° anno di età. "Un augurio che tutti, con un po’ di invidia, condividiamo", dice il sindaco Mauro Noè.