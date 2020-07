Parola d'ordine "sicurezza": Vezza d'Alba riapre gli spazi comunali

L'Amministrazione comunale di Vezza d'Alba ha attivato l'apertura degli spazi comunali dove è possibile garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini con il distanziamento fisico e il controllo degli accessi.



Oggi mercoledì 8 luglio apre il Centro sportivo comunale con una nuova gestione e annesso bar in attesa dell'inaugurazione ufficiale prevista il prossimo 1° agosto. Dalle ore 14 al via il tesseramento presso il Centro sportivo fino alle ore 23. Nel pomeriggio sarà aperto anche il Parco giochi, sempre gestito e controllato in modo da evitare gli assembramenti. Sarà cura del gestore occuparsi sia dell'apertura sia della chiusura del cancelletto.



Ci sono poi altri luoghi comunali già fruibili da qualche giorno: piazzale Madonna dei Boschi, con prenotazione dei gruppi anche in Comune e accesso controllato dal custode; lo spazio Belvedere sotto l'ex scuola materna, il cui parco è già accessibile da giorni, mentre la terrazza è aperta il venerdì sera per gli incontri coi cittadini; il Museo Naturalistico ha aperto domenica 5 luglio grazie al servizio dei volontari Arca (accessibile sabato mattina e domenica pomeriggio. Per le visite fuori orario telefonare al numero 339/73.90.351, mentre per i gruppi è necessaria la prenotazione).

Aperta anche la Tartufaia Didattica dopo i lavori di pulizia effettuati nello spazio di accoglienza. Chi desidera rilassarsi qualche ora sotto l'ombra delle querce può farlo telefonando al numero 335.7059443 oppure in Comune al 0173/65.022. Anche in questo caso per i gruppi occorre la prenotazione.



Tra i lavori ripresi post Covid per garantire l'accesso in percorsi sicuri ci sono quelli relativi alla tappa della Strada Romantica (Rocca del Castello) e nel Parco San Martino a cura degli operai forestali della Regione Piemonte. Sotto l'aspetto culturale, lavori di pulizia anche presso la Confraternita, ove sarà possibile l'apertura alle visite nei giorni di sabato e domenica, nel caso in cui si troveranno dei volontari. In questo caso sarà possibile anche la visita alla mostra permanente "Piru".



L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carla Bonino, nel ringraziare i suoi cittadini per i sacrifici svolti durante il lockdow, invita ancora una volta i vezzesi a evitare gli assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza e a indossare sempre la mascherina quando si incontrano altre persone o si entra in luoghi chiusi.