Venerdì 10 luglio il Cinema d’Estate sarà a Veglia di Cherasco

Dopo la prima serata di cinema all’aperto settimana scorsa, nel centro storico cheraschese ai piedi dell’arco del Belvedere, il prossimo appuntamento con il Cinema estivo è in frazione Veglia.

Venerdì 10 luglio, nella sede Acli, sarà proiettato il film “Truman. Un vero amico è per sempre” di Cesc Gay, una drammatico-commedia del 2015. Tomas e Julian, amici di infanzia, si rincontrano dopo molti anni. Al primo non resta molto da vivere, così i due decidono di trascorrere insieme alcune giornate memorabili per darsi l'ultimo addio. Con Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi, Eduard Fernández, Alex Brendemüh.

"Quest’anno il cinema sarà itinerante - commenta l'assessore Elisa Bottero - toccando anche alcune frazioni per compensare, in parte, l’annullamento delle tradizionali feste patronali causato dall'emergenza sanitaria. Come gli anni scorsi, anche questa edizione si sta rivelando molto apprezzata dai cittadini. È un'occasione per trascorrere qualche ora all'aria aperta, in assoluta sicurezza, godendosi pellicole di ottima qualità".

Le prossime serate saranno il 17 luglio nel capoluogo con “GGG. Il grande gigante gentile” di Steven Spielberg; il 24 luglio sempre nel capoluogo con “Funne. Le ragazze che sognavano il mare” di Katia Bernardi e il 31 luglio, ancora nel capoluogo, “Vita di Pi” di Ang Lee.

Il mese successivo “Un'estate in Provenza” di Rose Bosch il 7 agosto a San Bartolomeo; “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu il 14 agosto a Roreto; “Ritorno in Borgogna” di Cédric Klapisch il 21 agosto ai Picchi; “Eddie the eagle” di Dexter Fletcher il 28 agosto a Bricco. L’ultimo appuntamento sarà il 4 settembre a Cappellazzo con il film “Tutto può accadere a Broadway” di Peter Bogdanovich.

Le proiezioni inizieranno alle 21,30, l’ingresso è gratuito. Eventuali offerte saranno devolute alla Protezione civile di Cherasco. Durante tutti gli appuntamenti saranno rispettate le norme sulla sicurezza (posti a sedere distanziati e mascherina obbligatoria fino al momento di prendere posto).

Info: 0172 427050.