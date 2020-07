Marchio A.C. Cuneo 1905, una nuova offerta riapre le ostilità

Tutto da rifare per l'acquisizione del marchio A.C.Cuneo 1905.

Il giudice Natalia Fiorello ha convocato una nuova asta, fissata a mercoledì 14 luglio, dopo la comparsa di una ulteriore offerta, migliorativa del 10% rispetto alla somma con cui il Cuneo FC (in collaborazione con Wedge Power) si era assicurato la tornata provvisoria dello scorso 30 giugno.

Un altro soggetto interessato, dunque, che riapre le ostilità.

All'asta del 14 luglio prenderanno parte i tre che già si erano confrontati alla fine dello scorso mese, la new entry ed eventuali altri soggetti, a patto che presentino la domanda nei termini stabiliti.

Una battuta d'arresto nel piano del Cuneo FC di Mario Castellino che si augurava di chiudere prima la partita: "Purtroppo è tutto imprevedibile, si riparte. Sicuramente parteciperemo alla prossima asta, speriamo di concludere."

Ma l'acquisizione del marchio dello storico club cittadino sarà più utile a fini simbolici che tecnici: "Non dà diritto a niente in termini di ripescaggi, nessun vantaggio. Come Cuneo FC, invece, siamo primi nelle graduatorie per essere ripescati in Seconda Categoria e poi siamo pronti a comprare la matricola di eventuali squadre che non si iscriveranno, anche a categorie superiori. Andiamo avanti."

Castellino continua a lavorare con il resto della società per fare crescere il progetto: "Abbiamo quasi chiuso l'organigramma, sia a livello tecnico che societario. Circa 50 persone lavorano nella struttura. Roberto Tallone sarà responsabile tecnico del settore giovanile, Mario Volcan entra nello staff della prima squadra."

Tra le novità più interessanti Luca Perri quale nuovo direttore sportivo e l'esperto Enzo Donatacci pronto a guidare l'attacco nella prossima stagione.