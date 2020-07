Arriva Tappato, la nuova Escape Room di Langa

Collisioni propone una nuova iniziativa, in collaborazione con OneWayOut di Torino, per vivacizzare l’estate di Barolo!



Arriva così la nuova Escape Room di Langa, il real-life game più contagioso del momento che ha già fatto il giro del mondo: un gioco interattivo che coniuga adrenalina e abilità di ragionamento, intuito e collaborazione…con puzzle sempre diversi per cimentarsi in nuove avventure con la famiglia o con gli amici, sorseggiando un calice di buon vino! Per coloro che superano le prove, il titolo di STAPPATO e una bolla in omaggio per celebrare la vittoria! Per chi invece ha tristemente TOPPATO, c’è sempre tempo di riprovare un’altra volta…





COME SI GIOCA? La vostra squadra deve trovare indizi, cercare oggetti nascosti e risolvere enigmi per terminare una missione. È fondamentale un bel lavoro di squadra, comunicare e collaborare.



CHI PUÒ PARTECIPARE? Chiunque e a qualunque età, non servono competenze particolari per risolvere gli enigmi e divertirsi, basta essere curiosi e partecipativi.



QUANTI GIOCATORI? da 4 a 6 giocatori per squadra.



QUANTO TEMPO ABBIAMO? Le missioni durano 25 minuti



QUANTO COSTA GIOCARE? 15€ a persona





Nel cortile del Castello, presso lo spazio Agrilab, si è consumato un assurdo delitto e sarà compito della vostra squadra mettere insieme gli indizi, aguzzare l’ingegno e individuare l’assassino! Ogni squadra avrà a disposizione 25 minuti per trasformarsi in moderni Sherlock e risolvere il mistero. Alle squadre vincenti, una bottiglia di spumante piemontese da sTappare nel cortile del castello di Barolo, con vista sui Cannubi!





* per info e prenotazioni winetastingtour@collisioni.it



Tutte le serate sono pensate nel pieno rispetto delle normative per il contenimento della pandemia COVID19.