Saluzzo: Ginevra Di Marco, omaggio a Sepulveda domani alla ex Caserma Musso

Domani sera, giovedì 9 luglio, alle 21.30 alla ex Caserma Musso, unica data piemontese e anteprima speciale del Festival Occit’Amo Ginevra Di Marco, voce femminile italiana tra le più belle e amate porta in scena “Lucho e noi”.

Un omaggio a Luis Sepulveda con Francesco Magnelli, Andrea Salvadori, magici depositari di musiche e suoni che spaziano dalle dolci melodie popolari ad i ruvidi suoni rock.

Ospite speciale dell'appuntamento saluzzese: Massimo Zamboni.

Lo spettacolo è progetto originale per un incontro ‘senza confini’ tra Europa e Sudamerica, tra musica e poesia, tra racconto e canto. E poi testi e poesie dello “scrittore del sud del mondo” Sepulveda, autore di romanzi conosciutissimi.

Ginevra Di Marco ha dedicato uno spettacolo ed un cd a Mercedes Sosa cantando le sue più belle canzoni, evidenziando il background di letteratura e musica di quella America Latina riletta e cantata dai protagonisti ospiti di questo incontro.

Ingresso in prevendita: 12 euro+dp (in cassa 15 euro). Posto numerato, biglietti on line. Biglietti on line su mailticket, oppure a Saluzzo dal negozio di dischi On The Corner info: www.ratatoj.it- www.occitamo.it.

Lo start di occit'amo è in programma sabato 11 luglio. ulteriori info: su www.occitamo.it.

Secondo appuntamento, inserito nella programmazione di musica, cinema e teatro del Magda Olivero, ripresa dopo l'emergenza Covid Guido Catalano in “Adesso basta poesie d’amore, e diamoci dentro, giovedì 16 luglio alle 21.30 sempre alla ex Caserma Musso con posto numerato (Ingresso euro 10 +dp) e prevendite consigliate agli indirizzi, soprastanti.

Info sul sito del cinema teatro Magda Olivero.