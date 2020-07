Motori: Andrea Montagnana pronto per la "Dunlop Cup"

Andrea Montagnana si appresta a prendere il via nel prestigioso trofeo nazionale “Dunlop Cup”. Il pilota saviglianese del M.C. Drivers Cuneo sarà impegnato nella categoria 600 cc.

Montagnana: “Siamo fiduciosi di poter ben figurare nella stagione che sta per iniziare grazie all’ottimo lavoro svolto durante l’inverno, soprattutto sotto l’aspetto tecnico. Un grazie alle aziende che mi supporteranno nella stagione 2020: Monchiero farmacia, Sinecura, Vitality wellness, Carrozzeria Chiapello, Daniele & Tesio Soccorso stradale, Givo serramenti e Colorsystem."

In corso i primi test in pista per arrivare alla gara d'apertura nella migliore condizione possibile.