Motori, Time Attack Italian Series: Simone Barale fermato da un guasto elettrico

Misano Adriatico, 5 luglio. Il primo round del Time Attack Series Italia, che per l’occasione era in diretta streaming, si è concluso per il team manager, nonché portacolori della squadra cuneese Black Racing Squadra Corse Simone Barale, alla sua prima uscita con la BMW sul difficile circuito del Misano World Circuit Marco Simoncelli, con un banale guasto meccanico.

Il weekend era iniziato bene e le sensazioni con la BMW Serie 1 M Performance erano molto buone, per di più su una pista sulla quale non aveva mai girato prima, se non in moto. Con il sesto tempo di categoria ma primo di batteria per la partenza del SuperLap finale, sembrava essere tutto perfetto, quando la vettura ha iniziato ad avere un problema elettrico, che si scoprirà poi essere la rottura dell’alternatore.

“Gara conclusa purtroppo in anticipo – ha riferito Simone Barale – ed è un peccato perché con le gomme nuove i tempi stavano scendendo. Mi spiace soprattutto per la pole position nella batteria di partenza del SuperLap, dove sarebbe stato bello battagliare per l’attacco al giro veloce. Ringrazio mio padre ed i compagni di squadra, che mi hanno supportato in questa nuova avventura. Ci riproveremo a settembre ad Imola”.

Al sabato erano scesi in pista per dei test dedicati a determinare l’assetto delle moto, Marco Cottone e Stefano Boselli, piloti del Moto Club Drivers Cuneo, in vista dell’avvio delle gare riservate alla Coppa Italia, che si correrà sullo stesso circuito il 18 e 19 di luglio.

