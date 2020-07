Le forze politiche di Saluzzo continuano ad essere spaccate sulla questione dei “migranti della frutta”

La questione dei “migranti della frutta”, a Saluzzo, continua a spaccare anche la politica cittadina.

Se n’è parlato nell’ultimo Consiglio comunale, dove la maggioranza ha presentato un ordine del giorno dedicato proprio ai lavoratori stagionali senza fissa dimora.

“Un sollecito su una questione irrisolta da anni. – ha spiegato l’assessore Francesca Neberti - Saluzzo si è sempre spesa in prima persona, anche su spinta volontaristica. L’emergenza Covid ha messo in evidenza lacune e fragilità di un sistema. Chiediamo che le autorità competenti intervengano: ben venga il protocollo con la Prefettura di Cuneo, che arriva dopo la nomina del commissario. Ma non basta.

Chiediamo alle Amministrazioni superiori di adottare le misure urgenti previste del decreto rilancio e dalla Regione attraverso il progetto ‘La Buona Terra’ finanziato dal Fami, che andrà modificato per poter utilizzare i fondi e compiere un passo urgente e determinante. Bisogna prendere atto che la Bossi-Fini non è più adatta e che è urgente una riforma complessiva della normativa”.

Una tesi che l’Amministrazione cittadina, in primis il sindaco Mauro Calderoni, sostiene da anni, alla quale vanno ad aggiungersi le complicazioni dell’emergenza Covid-19 che – ad esempio – in Città hanno reso impossibile l’apertura del dormitorio temporaneo da oltre 360 posti, al Foro Boario.

Le parole dell’assessore Neberti hanno poi aperto al dibattito, lungo e a tratti acceso, tra le forze politiche in Consiglio.

Savio: “Evitiamo discussioni che non giovano, e non portano da nessuna parte”

Dall’opposizione Carlo Savio ha definito l’ordine del giorno “in parte superato” dalla firma del protocollo della Prefettura. “Una cosa è la questione nazionale, con la normativa che compete al Parlamento, e non alla Regione, tantomeno ai Comuni. Il Protocollo adottato in Prefettura penso sia rispsoste giuste a quelle che sono i solleciti di questo ordine del giorno.

Se approvato, infatti, potrebbe creare polemiche politiche che non gioverebbero a nessuno. Diamo esecuzione al Protocollo, e chiedo se è possibile congelare questo documento, in parte superato”.

Una richiesta non accolta, dal momento che il dibattito è proseguito a lungo, terminando poi con la messa ai voti.

“Si poteva trovare un’alternativa – dirà ancora molto lucidamente Savio – innescare questa discussione non ha giovato. Prendiamo per buono il risultato attuale del protocollo, speriamo che ne si dia attuazione ed evitiamo polemiche che non portano da nessuna parte.

Ammiro chi ha le soluzioni, io faccio fatica a trovarne. Vedere persone accampate all’addiaccio da una parte mi fa pena, dall’altra capisco che per gli abitanti è un problema enorme.

La ricetta? Coinvolgere tutti i soggetti pubblici possibili. Eventuali sgomberi sono difficilmente applicabili, e sposterebbero soltanto il problema in altre parti di Saluzzo e della Provincia.

La distribuzione dei lavoratori in vari comuni deve avvenire sotto la pressione della Prefettura nei confronti dei sindaci. Fino a requisire locali comunali”.

Andreis: “Il problema sono coloro che non lavorano e che stanno a Saluzzo”

Non della stessa idea Domenico Andreis (Lega). “Questo ordine del giorno è più che attuale, ma confusionario. A Saluzzo abbiamo una situazione di braccianti in attesa di assunzione, senza fissa dimora, che si sistemano come meglio possono. Poi però ci inserite in mezzo la Bossi-Fini, i flussi, ma che ci siano aspiranti braccianti che possono stare sul territorio è assodato, ci possono stare.

È un problema che tocca in minima parte i lavoratori. Il problema sono coloro che non lavorano e che stanno a Saluzzo. Parte dei migranti è assolutamente in sicurezza, chi non lavora non lo è”.

Piano: “C’è in dubbio la riapertura delle scuole, e mi pare di aver percepito che puntate alla riapertura del dormitorio, gravissimo”

L’intervento di Alessandra Piano, candidato a sindaco alle elezioni del 2019, si è aperto con l’esternazione di “disappunto” per le “risposte che il sindaco ha dato dopo i nostri (in parte suoi e di Fulvio Bachiorrini, in parte sottoscritti anche dalla Lega, ma mai da Carlo Savio: ndr) ultimi comunicati”.

“Mi meraviglio di te, Mauro (rivolta a Calderoni: ndr), che hai sempre avuto rispetto delle Istituzioni, e devo dire che il sarcasmo gratuito lo ritengo fuori luogo. Credo che il tuo ruolo imponga di affrontare la situazione nelle sedi opportune”.

Fatta la premessa, la Piano si è poi spostata sul focus della questione: “Sono assolutamente d’accordo nel sostenere un settore fondamentale, ma ritengo e ribadisco con forza che a Saluzzo c’è una visione distorta dell’accoglienza, che non condividiamo. Da anni i migranti vengono illusi che a Saluzzo si possano ottenere vitto e alloggio gratis, e ci stupiamo che accorrono in massa.

Con persone che non lavorano, bivaccano per le vie della città, è un dato di fatto. Quest’anno c’è un problema anche di salute pubblica. Se Saluzzo diventa zona rossa, mi chiedo chi poi ne risponderebbe. La sensazione è che si punti a riaprire il Pas, alla faccia delle norme che noi cittadini cerchiamo di rispettare.

C’è in dubbio la riapertura delle scuole, e mi pare di aver percepito che puntate alla riapertura del dormitorio, che ritengo assolutamente gravissimo.

Vi siete mai chiesti perché scelgono proprio Saluzzo? Per la politica dell’accoglienza indiscriminata portata avanti da anni dal Centrosinistra. Occorre disincentivare gli arrivi e responsabilizzare gli agricoltori, in attesa di una regolamentazione di questo genere lavoro a livello nazionale.

Ho un’unica certezza: questo problema è stato creato da qualcuno, ma pagare non deve essere l’intera comunità”.

Calderoni replica: “Ma la Piano può dire tutto quello che vuole?”

“Si lamenta sul piano istituzionale, e poi dice tutto quello che vuole? – dirà a margine Calderoni rivolgendosi al presidente del Consiglio comunale Enrico Falda – Accoglienza gratuita? Ma cosa sta dicendo?”

Battisti: “Piano, la lezione di quando venite a dirci che siamo ‘in accomandita’ con i centri sociali ve la riportate a casa, la rigettiamo”

Dai banchi della maggioranza, durissimo l’intervento del capogruppo Paolo Battisti, aspramente critico nei confronti di parte delle opposizioni.

“Riconosco l’onestà politica e intellettuale di Carlo Savio. – ha detto – Perché sentiamo il bisogno di approvare questo ordine del giorno? Perché politicamente ci sentiamo di nuovo soli, e abbiamo bisogno di risposte bisogno. Nel 2016, in questa sede, evidenziavo le difficoltà degli anni a venire, per una Città piccola chiamata a gestire questo fenomeno.

Oggi abbiamo un problema anche di sanità e ordine pubblico. Eppure, in questi anni, abbiamo sempre lavorato con tenacia. Il sindaco ha impiegato energie enormi per cercare soluzioni a queste dinamiche, per un problema che interessa un comparto importantissimo per la nostra zona. E il Pas, con tutti i suoi limiti, è stato apprezzato come proposta. Uniamo le forze per migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli stagionali. Per chiedere lo sviluppo di un’agricoltura sociale: sono venuti esperti a dirci che la gente è disposta a pagare di più, se dietro c’è una filiera, un lavoro serio.

C’è un progetto cofinanziato dalla Regione che si potrebbe utilizzare e rimodulare nella nuova emergenza. Mi spiace che questa sera non ci sia il consigliere regionale Paolo Demarchi, avrei voluto chiedergli se intendono buttare o stracciare questo progetto.

L’emergenza Covid ha poi imposto regole sanitarie e di gestione, con competenze in capo a Stato e Regione. Sin dai primi giorni dell’emergenza il sindaco ha esternato le nostre preoccupazioni, sollecitando più volte, e arrivando ad un documento incisivo e condiviso da tutto questo Consiglio.

A differenza di quanto dice l’avvocato Piano, è proprio la minoranza che ha iniziato a sparare a pallettoni e a soffiare sul fuoco sui giornali. Speravamo da parte vostra, visto anche il periodo difficilissimo, un maggior senso di responsabilità. Capisco la caduta libera nei sondaggi della Lega, si è svolto un incontro (il giorno della manifestazione non autorizzata: ndr) in sala consiliare chiesto dalla Prefettura, è vero, dove il sindaco ha tenuto la barra ben diritta sulla questione dei diritti e della legalità.

Ebbene, raccontare questo incontro ai cittadini saluzzesi come l’apertura del Comune ai centri sociali è un colpo basso politico. Condanniamo da sempre le violenze, per cui Alessandra (Piano: ndr) la lezione a noi quando venite a dirci che siamo ‘in accomandita’ con i centri sociali ve la riportate a casa, la rigettiamo, perché il nostro gruppo è sempre stata conto le azioni violente.

Raccontare che l’immigrazione stagionale di lavoratori verso uno dei poli frutticoli più grandi d’Italia, tema complicato, sono conseguenze delle politiche della ‘triade Chiamparino-Allemano-Calderoni’ è un altro colpo basso politico, ma anche morale. Siamo davanti a situazioni difficilissime, credevamo di trovare in voi un atteggiamento più collaborativo”.

Bachiorrini: “Riconosciamo l’impegno, ma non ci sottraiamo a quando abbiamo sostenuto sino ad oggi”

“Serve distinguere – ha poi proseguito Fulvio Bachiorrini – il protocollo della Prefettura rispetto a questo ordine del giorno. Avete fatto scelte politiche, la cittadinanza vi ha dato ragione, quelle scelte noi non le abbiamo mai condivise, e tuttora non le condividiamo.

La situazione di emergenza non esclude onestà nel riconoscere l’impegno profuso. Abbiamo sempre avanzato valutazioni politiche e siamo convinti di quanto finora sostenuto. Non ci sottraiamo. Si parla di modificare le finalità del Fami per andare a realizzare nuovamente strutture alloggiative come nel passato.

Su questi presupposti ci sentiamo di disquisire: il fondo Fami ha un vincolo, non viene concesso per strutture di accoglienza, ma per finalità di sostegno all’occupazione. E per combattere il caporalato, che a Saluzzo mi pare essere alquanto limitato.

I migranti accampati in città sono tutte persone in cerca di qualcosa, forse di lavoro. Mi risulta che le aziende un minimo si stiano strutturando. Bisogna cominciare a dare risposte di accoglienza dentro le aziende. Alcuni hanno provveduto con container. Altri vanno in una direzione diversa e meritoria, affittando alloggi per l’ospitalità temporanea. Rimangono in città 150 migranti senza lavoro, conseguenza di scelte politiche messe in atto nel passato, da quando la maggioranza di Centrosinistra ha dovuto affrontare questa criticità.

Il Pas sembrava dovesse risolvere tutto. Questa soluzione ha invece favorito l’affluenza. L’anno scorso, a fine giugno, si contavano 700 migranti, dentro e fuori il Pas. Quest’anno, non tutti i mali vengono per nuocere, abbiamo 150 migranti. Potranno aumentare, ma forse non raggiungeremo più i numeri dell’anno scorso.

Qualcosa è successo: le aziende accolgono, i migranti cominciano a capire che su Saluzzo non c’è tutta questa necessità e possibilità di occupazione e lavoro.

Vediamo l’ospitalità in modo diverso. Intanto, l’accoglienza deve essere favorita solo dentro aziende. L’accoglienza diffusa deve essere un’assunzione di responsabilità di tutti sindaci saluzzesi: è inaccettabile che ci siano sindaci che non si siedano al tavolo”.

Calderoni: “Sono molto sereno, finalmente c’è una verità delle opinioni, giuridica e dei fatti”

La chiosa è poi toccata al sindaco Mauro Calderoni.

“La grande politica di accoglienza che ci rimprovera Piano – le sue parole – è ben visibile negli effetti che abbiamo avuto nel parco di Villa Aliberti. Starei attento a dire che non ci siano lavoratori, non vorrei che dii controlli delle Forze dell’ordine magari emergano tanti contrattualizzati.

Il Pas non piace a nessuno, eppure lo vogliono i centri sociali, i residenti che fanno un esposto contro il sindaco, i residenti che al sindaco scrivono una lettera di segnalazione. Sono molto sereno quest’anno, perché c’è una verità delle opinioni, giuridica e dei fatti.

Finalmente, dopo dieci anni di battaglie, la firma di un protocollo ha stabilito la verità giuridica e dei fatti: le competenze non sono comunali, il protocollo ci dà ragione. So che non piace a una parte di questo Consiglio. Ma continuo ad essere molto sereno perché tutta la normativa è molto chiara. Nel Dl Rilancio non leggo competenze in capo agli Enti locali e andrò avanti su questa posizione che mi sta dando ragione, sia con il protocollo che in altre sedi, non solo politiche.

Si è delineato il quadro formale delle competenze, che questa Amministrazione sostiene esistano da oltre dieci anni. Deve essere declinato in termini operativi, sarà necessaria una pressione politica affinché diventi operativo.

La Bossi-Fini c’entra, non in termini ideologici, ma perché abbiamo una norma che regola gli stranieri ferma al 2002. Paradossalmente, un polacco che viene in Italia ha più garanzie di un africano che qui lavora. Come Amministratore dico che c’è un buco normativo.

Possiamo essere sovranisti finchè vogliamo, ma non far finta che gli italiani siano sufficienti (non che ci siano), per coprire il fabbisogno della frutticultura saluzzese. Una delle provincie più ricche d’Europa con il tasso di disoccupazione più basso d’Europa, e noi ci raccontiamo questa storia.

Com’è possibile che in questo Stato ci sia disparità di trattamento tra cittadini stranieri che provengono da fuori e cittadini che sono sul territorio nazionale? Perchè scaricare sulle comunità locali il disagio enorme di flussi indisciplinati di aspiranti lavoratori? Perchè non si crea un sistema centralizzato di collocamento basato sui reali fabbisogni delle aziende agricole?

È una battaglia a tutti gli effetti politica e l’unica realtà che la sta ponendo siamo noi. Non parliamo di destra o sinistra, ma di una battaglia per la dignità e la facciamo fino in fondo.

Saluzzo, avvocato Piano, attira non perché chiamo io i migranti, ma perché ci sono 12mila posti lavoro in cinque mesi e la città è il punto di riferimento per un intero territorio.

Non vogliamo il disagio? L’ho proposto io, le aziende si mettano la mano sulla coscienza e non assumano persone senza fissa dimora o alloggio. Si risolve tutto in un anno. Oppure, non siamo ipocriti e obblighiamo l’alloggio in azienda per gli stranieri. Non mi presto ad essere tirato per la giacchetta. Mi faccio carico di ridurre il danno che subisce la nostra comunità.

Piano, ci sono stati sgomberi nel ‘78, occupazioni negli anni ‘90, sparatorie e accoltellamenti, ma tu non ti occupavi di politica (“Nel ’78 avevo 4 anni, è difficile”, la replica). La battaglia per la dignità delle persone è necessaria, anche per una comunità che sta facendo grandi sforzi.

Saluzzo di certo non è respingente. Potete avere opinioni diverse dalle nostre, ma non abbiamo mai organizzato posti di blocco all’ingresso della città. Almeno questo dobbiamo riconoscercelo. Ora non è più un gioco tra le parti, ora c’è un protocollo che coinvolge Prefettura, Regione e Comuni”.

“Pronto a portare in Procura i 600 contratti stipulati con persone che dormivano al Pas, ma che lavoravano dove oggi i sindaci sostengono che sia ‘tutto risolto’”

“E vedremo tutti insieme fino a quando arriverà il contributo volontario di questo comune, Saluzzo non è più l’imbuto dei disperati che lavorano in questo settore. Non accetterò più che sindaci che dicano che ‘tutto è risolto’, porterò in Procura i dati dei 600 contratti attivi sui loro territori, con persone che però dormivano al Pas”.