Al via il servizio di assistenza sanitaria estiva ai non residenti

Nel periodo estivo, l’assistenza sanitaria ai non residenti nella Valle Po e nella Media e Alta Valle Varaita verrà assicurata, tra luglio e settembre, dai medici di Medicina Generale convenzionati operanti nei Comuni della zona.

L’attività si svolgerà in orario diurno, dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e prefestivi nei quali sarà operativo, come di consueto, il Servizio di Continuità Assistenziale (ex-Guardia Medica tel. 848 817 817).

Alla luce delle raccomandazioni e delle disposizioni in vigore a fini di prevenzione dall’infezione da COVID-19, si comunica agli utenti che, sia nel caso di visite ambulatoriali che di visite domiciliari, è necessario rivolgersi sempre preventivamente per via telefonica al Medico di Medicina Generale, con il quale si concorderanno le modalità di presa in carico.

In ogni caso non è possibile recarsi direttamente presso gli Studi medici di uno qualsiasi dei Sanitari presenti in zona senza aver prima contattato telefonicamente il Medico.

Le visite domiciliari, qualora necessarie nel caso di pazienti impossibilitati a recarsi in Ambulatorio per motivi sanitari, verranno di norma eseguite nel corso della giornata stessa ove la richiesta pervenga entro le ore dieci.

Ove invece la richiesta pervenga al sanitario dopo le ore dieci la visita verrà effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.

Si conferma altresì che il pagamento delle relative prestazioni sarà a carico degli utenti con le seguenti tariffe: visite ambulatoriali euro 15,00, visite domiciliari euro 25,00.

Per le eventuali prestazioni infermieristiche non differibili, erogabili esclusivamente su prescrizione scritta del medico di famiglia, è necessario contattare sempre preventivamente la sede territoriale del Servizio Infermieristico distrettuale.

Per ogni richiesta di chiarimento è possibile fare riferimento al Distretto Sanitario di Saluzzo Via della Resistenza n. 16/F (Tel. 0175 479642).