Cuneo: presentato il nuovo master di I livello in Change Management 4.0

Lunedì 6 luglio alle ore 17.30 ha avuto luogo la presentazione online del Master di I livello in Change Management 4.0 (Enti Promotori: Campus di Management ed Economia – Università di Torino - Sede di Cuneo/Dipartimento di Management e Politecnico di Torino attraverso la sua Scuola Master) con il supporto di CCIAA Cuneo e in Collaborazione con Microsoft, Bosch, Risorse, Wind3, Planet Idea, Antas e Cving.

Stefano Corgnati, Vice Rettore alla Ricerca del Politecnico di Torino e Milena Viassone, Coordinatore del Campus di Management ed Economia – Sede di Cuneo hanno illustrato la struttura del Master, di durata annuale, che avrà inizio a Novembre 2020 presso la sede di Cuneo (via Ferraris di Celle, 2) e, per alcuni moduli specifici, presso il Politecnico di Torino.

E' inoltre adatto a formare coloro che nella realtà italiana, prevalentemente caratterizzata da PMI, vogliano acquisire una formazione specifica come consulenti su una tematica sempre più attuale quale quella del change management 4.0, proponendosi così come professionisti capaci di affiancare le imprese nella gestione del cambiamento apportato dal processo di digitalizzazione. Il corso è adatto anche alle aziende che vogliano preparare chi assumerà il ruolo di agente del cambiamento digitale o accompagnare tutti coloro che sono coinvolti da cambiamenti digitali che investono l’intera organizzazione o singole funzioni/divisioni/processi.

Successivamente il Dott. Giovanni De Cesare, Human Innovator, ha presentato le imprese che da subito hanno confermato la loro collaborazione con il Master. Sono infine seguiti gli interventi di alcune delle imprese partecipanti: per Risorse, Marco Pagano, per Microsoft, Giulia Gasparini, per Wind Tre, Giorgio Ramenghi, per Antas, Simone Micheli.