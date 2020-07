Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’AIDO Mondovì, riconfermato all’unanimità il presidente Diletta Magagna

Venerdì 12 giugno presso i locali dell’AVIS monregalese ha avuto luogo l’assemblea elettiva del giovane gruppo comunale dell’AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule, che ha spento la sua prima candelina nel gennaio di quest’anno.



La nutrita presenza dei soci ha portato al rinnovo del team dirigente che rimarrà in carica nel quadriennio 2020/2023.



Riconfermato all’unanimità il presidente Diletta Magagna, al cui fianco ci saranno Carla Mazzucchi e Gilberto Magagna in qualità di Vice Presidenti.



In questa nuova avventura quadriennale Rosella Colombo ricoprirà la carica di amministratore, Stefano Ghiglia di segretario, mentre i Consiglieri saranno Michela Marsupino, Mirella Paolino, Clara Macario, Stefano Bruno, Alessandro Iberti, Enrico Basso, Massimo Bellino e Luciano Mondino.



In Italia son oltre 8.800 le persone che in lista d'attesa sono in attesa di uno squillo telefonico che possa ridare una speranza di vita grazie al trapianto.

Ecco allora che il neoeletto Gruppo Comunale di Mondovì vuole ricordare ad ognuno l’importanza del dono e la semplicità con la quale si può dare il proprio contributo: non costa nulla, bastano due firme e realizzano un sogno, quindi perchè non farlo?

E' possibile scaricare il modulo di adesione sul sito internet www.aido.it; spedibile in originale a AIDO Gruppo Comunale di Mondovì ODV – Via Beccaria n. 26 oppure imbucabile nell’apposito pannello presso il centro trasfusionale dell’Ospedale di Mondovì.



Inoltre, per informazioni, chiarimenti e delucidazioni è attiva la casella email mondovi@aido.it.