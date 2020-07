Volley A2/M - Vbc Synergy Mondovì: La sciarpa degli Hagar Group raggiunge il centrale Alberto Marra nel Salento (Video)

Tanta voglia di tornare a giocare e di mettere in campo tutte le sue doti. Alberto Marra, uno dei nuovi centrali del Vbc Synergy Mondovì non vede l'ora di riprendere confidenza con il taraflex e la pallavolo giocata. In attesa di iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato, Targatocn.it lo ha raggiunto nel cuore del Salento per una breve intervista e soprattutto per una consegna speciale. I tifosi dell'Hagar Group gli hanno recapito a domicilio la loro sciarpa. Un "gentil cadeau" che il giocatore salentino ha particolarmente gradito, mostrando anche un pò di emozione. Ecco l'intervista con il giovane e talentuoso neo centrale dei Galletti: