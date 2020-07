Alba, in Santa Margherita senso unico alternato per lavori di asfaltatura

Dalle ore 10 di oggi, giovedì 9 luglio, fino a fine lavori, è stato istituito un senso unico alternato in via Santa Margherita, nel tratto compreso tra via Carlo Cencio e via Pinot Gallizio, ad Alba.

La modifica alla viabilità nella via è necessaria per l’asfaltatura della strada, secondo il “piano strade” comunale che prevede il rifacimento del manto stradale in diverse zone della città. Tra queste, piazza Garibaldi, intorno alla rotatoria Porta Tanaro (Pontina) e in corso Torino, dove i lavori sono in corso.