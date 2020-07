"Il nostro antidoto contro la noia da lockdown? Immortalare i Lego": mostra fotografica a Murazzano

"Si tratta di 50 scatti esposti (ma ci sono anche altre foto, che per ragioni di spazio e numeri non sono state selezionate per la mostra). Ognuno di noi ha realizzato del materiale con i Lego che aveva in casa e, in alcuni casi, i mattoncini sono stati acquistati appositamente. Tutti noi abbiamo quest'hobby fin da quando eravamo piccoli e questa è stata una bella occasione per rispolverare i Lego. La cosa incredibile è che sui social c'è un mondo di appassionati della cosiddetta toyphotography, ovvero la fotografia di materiale ludico e, in particolare, dei Lego".