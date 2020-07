Serie D: Saluzzo, Luca Sardo è il primo colpo di mercato

Primo colpo di mercato per il Saluzzo neopromosso in Serie D.

Ufficiale l'accordo con Luca Sardo, esterno alto classe '86 reduce dall'esperienza con la maglia della Pro Dronero.

Sardo, che lo scorso anno decise la gara di andata del primo turno di Coppa Italia proprio contro il Saluzzo, ha giocato in passato anche con Pinerolo e Borgaro in D.

Le dichiarazioni del giocatore riportate sul sito della società marchionale: ”Si. L’altra sera ho firmato. E’ stato un lungo corteggiamento perché mi avevano cercato già un paio di volte e la terza è stata quella definitiva. Cosa porta Luca Sardo a Saluzzo? Sicuramente tanto entusiasmo, esperienza e la voglia di fare bene in un ambiente importante. Per me questa sarà la quarta stagione in Serie D dopo le annate con Pinerolo e Borgaro”