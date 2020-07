Trasportavano bestiame non attenendosi alla normativa, sanzionati in 17 tra operatori agricoli e trasportatori della Granda

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cuneo hanno effettuato numerosi controlli presso esercenti del settore alimentare e su strada, volti a verificare la corretta applicazione da parte degli autotrasportatori agricoli della normativa inerente il trasporto di animali vivi.

La normativa sui trasporti di animali, finalizzata ad attribuire l’origine certa al bestiame, garantisce contestualmente l’adozione della necessaria profilassi sanitaria dei capi di bestiame ed il rispetto delle misure a salvaguardia del consumatore.



A fronte di un grande numero di operatori “regolari” le Fiamme Gialle cuneesi hanno contestato, nei confronti di diversi trasportatori, molteplici violazioni al regolamento di polizia veterinaria per lo più correlate all’assenza dell’autorizzazione dell’ASL ovvero dell’esibizione a richiesta dei documenti attestanti la provenienza dei carichi di pollame, equini, bovini e leporidi.

All’esito dell’attività svolta, sono stati sanzionati 17 operatori, tra aziende agricole, trasportatori ed allevatori, nei cui confronti sono state mosse contestazioni alla normativa di settore con l’elevazione di sanzioni amministrative fino a 1.200 euro.



Nel complesso, dalle ispezioni effettuate nei confronti dei soggetti che trasportano capi di bestiame, sono derivate sanzioni amministrative, da corrispondere all’ASL CN1, per più di 20.000 euro.



Sempre nell’ambito della tutela alla salute pubblica, i finanzieri della “Granda”, nel corso di interventi effettuati presso pubblici esercizi, hanno proceduto al sequestro di 273 prodotti alimentari di vario genere in quanto sprovvisti di etichettatura ed informazioni in lingua italiana.