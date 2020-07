Tra due giorni aprirà a Cuneo, in Corso Soleri 2, nuovo punto vendita di abbigliamento 0-16 anni dell’importante brand Italiano Brums, gestito dall’imprenditrice cuneese Sabrina Martinengo.

“Amare un bambino significa lasciarlo libero di essere un bambino”: questa è la mission con la quale Brums riflette all’interno delle sue collezioni la volontà di essere sempre vicino alle esigenze del suo piccolo consumatore. La qualità elevata e l’immagine emozionale ed evocativa di Brums interpretano il valore del marchio che da oltre 60 anni abbina qualità e stile made in Italy.

Questa mattina abbiamo incontrato Sabrina Martinengo “il mio obiettivo coincide perfettamente con quello di Brums: ci piace è accompagnare in ogni occasione i propri clienti, dalla nascita, al battesimo, alla comunione...fino ad arrivare alla successiva maternità!”

“Essendo mamma di 4 figli, mi sono ritrovata subito nella filosofia di Brums che pone al centro i bambini in quanto sono il futuro del mondo in cui viviamo… ” continua Sabrina “… ho deciso di portare a Cuneo l’esperienza maturata in questi anni in diversi settori, creando un punto vendita che possa essere il luogo ideale per mamme, papà e nonni dove possano vestire al meglio i loro Principi e Principesse”.

Sabato pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, sarà possibile far vivere ai propri ragazzi un’esperienza da veri modelli abbinandola ad una imperdibile promozione.

I Clienti potranno effettuare i loro acquisti in totale sicurezza in quanto il negozio rispetta tutte disposizioni in merito alla sicurezza personale dettate delle direttive anti covid-19.

Il negozio Brums si trova a Cuneo, in Corso Soleri 2.

Orari apertura dal lunedì al sabato: mattino 9.30-13.00, pomeriggio 15.30-19.00.

Chiuso il lunedì mattino e la domenica.

Telefono 329-2221234