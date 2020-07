Pensione complementare: una soluzione vantaggiosa

Uno degli argomenti sempre più al centro della vita delle persone è senza dubbio quello della pensione. Tematica importante che tocca ognuno di noi ed unisce la vita lavorativa a quello che sarà alla fine delle nostre attività quotidiane quando smetteremo. Ebbene vogliamo accendere i riflettori e porre la vostra attenzione su un tipo di pensione ovvero quella complementare. Si ha infatti la possibilità di ricorrere alla pensione complementare e scegliere in base alle esigenze effettive così come le possibilità contributive. Questa possibilità rappresenta un deposito di denaro cui poter accedere alla fine della propria attività lavorativa. Non solo, perché essa significa anche un aiuto in caso di necessità o d’interruzione anticipata del lavoro quando significherebbe un’àncora di salvezza.

Perché conviene la pensione complementare?

Ma in che cosa consiste davvero questa pensione complementare? La differenza tra i sistemi di accumulo dipende esclusivamente dal tipo di soggetti che può accedervi e depositare il proprio denaro. Facciamo qualche esempio elencando i casi di:

Previdenza complementare, fondi pensione chiusi solo per alcune categorie

Pensione integrativa

Fondi aperti

Piani Individuali Pensionistici (PIP)

C’è anche da aggiungere che è importante pensare per tempo a un sistema integrativo. Spesso si verifica un gap tra il reddito percepito lavorando e l’assegno pensionistico vero e proprio. Facile pensare anche al fatto che il tenore di vita può subire un calo drastico e trasformarsi in un forte disagio nel periodo in cui si vuole godere il meritato riposo che invece dovrebbe essere il tempo della meritata tranquillità. E allora ecco il fondo pensione integrativo che è anche la strategia che consente l’uscita anticipata. In questo modo si può smettere di lavorare prima che sia effettivamente tempo di andare in pensione e percepire il contributo statale. Ciò rappresenta la Grey Zone.

Come accedere e quali strumenti necessari per l’accesso?

Il fondo pensione rappresenta la possibilità di accantonare capitale per un determinato numero di anni. Poi è possibile riscattare al momento di ritirarsi dal lavoro. Le soluzioni sono come si può immaginare diverse adatte a quelle che sono le esigenze e le richieste particolari:



- Piani d’accumulo, PAC

Piani individuali pensionistici, PIC

Fondi aperti o chiusi

Spesso quello che cambia è il soggetto che gestisce il capitale. Da questo dipende la maniera in cui cresce man mano che si accumulano i versamenti e maturano gli interessi.

Inoltre cambia la possibilità di riscattare:

Tutto o in parte l’importo versato

Prima o solo alla fine del periodo lavorativo

Diversi vantaggi: detrazioni fiscali, maggiore chiarezza e minori variabili.

Si potrà contare su interessanti piani di detrazioni fiscali se si sottoscrive il fondo per la pensione integrativa, risulterà molto importante conoscere attentamente le distinte caratteristiche e le possibilità che offre ciascun metodo di accantonamento così come ci spiega in rete il portale Financer.com. Non è difficile inoltre comprendere come meno soluzioni finanziarie per l’accumulo significa anche maggiore chiarezza e trasparenza per l’utente finale: diminuiscono le variabili da considerare per trovare la soluzione ottimale per il proprio futuro con la possibilità più semplice di contare su un discreto tesoretto alla fine dell’epoca lavorativa. Ognuno dei prodotti finanziari che sono proposti dai soggetti a singoli o imprese, sono monitorati dall’ente governativo COVIP.