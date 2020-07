Cuneo, ecco il "Cinema insieme": alla Pinetina "Mio fratello rincorre i dinosauri"

Possiamo invece ritrovarci nel parco, rispettando distanziamento e tutte le norme per godere degli spettacoli in sicurezza. Per l’ingresso e per spostarsi nel parco è necessaria la mascherina. Gli spettatori potranno toglierla quando si saranno accomodati sulla propria sedia. L’ingresso è gratuito, i posti numerati e distanziati, saranno utilizzati fino ad esaurimento. Si consiglia di accedere con buon anticipo rispetto all’inizio delle proiezioni.

Jack e Gio sono fratelli. Negli anni Gio, affetto da sindrome di Down, diventa per suo fratello un segreto da non svelare e con questo sentimento nel cuore trascorre il tempo delle scuole medie. Durante il liceo arriva a negare agli amici l’esistenza di Gio. Ma non si può essere amati se non si è in grado di accettare gli altri, come sono. Sarà questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello, dal suo originale punto di vista sul mondo.