Serata di cinema aperto a Sommariva Del Bosco con "10 giorni senza mamma"

Il comune di Sommariva Del Bosco in collaborazione con Area 30 propone per venerdì 10 luglio alle ore 21 una serata di cinema all’aperto in piazza Roma. Verrà proiettato il film "10 giorni senza mamma". Si tratta di un film per famiglie del 2019, diretto da Alessandro Genovesi.



Carlo, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella.



È obbligatorio l'uso della mascherina. L'ingresso è libero.