Bra, la Minoranza chiede la convocazione urgente del Consiglio comunale aperto ai cittadini

Come cittadini braidesi e gruppi e realtà politiche cittadine siamo toccati dalla grave situazione braidese che si sta configurando in questi giorni, relativa a presunti coinvolgimenti tra esponenti dell’Amministrazione Comunale di Bra e cellule della criminalità organizzata, e non possiamo che esprimere il nostro punto di vista. La nostra posizione è fermamente garantista e confidiamo pienamente nell’operato della giustizia e della magistratura, che faranno il loro corso per arrivare a decretare, a sentenza definitiva, se ci saranno colpevoli o meno. Siamo però convinti, vista la gravità della situazione e l’estremo rilievo per la città e la comunità, che questa vicenda non si possa sminuire limitandola a semplici dimissioni di un Amministratore o a comunicazioni di stampa generiche. Per questi motivi in maniera convinta supportiamo quanto richiesto il giorno 7 luglio da tutti i Consiglieri Comunali di minoranza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, ovvero la convocazione di un Consiglio Comunale urgente con adunanza aperta in luogo pubblico favorendo l’allargamento alla popolazione, ai sensi degli art.31 comma 5 dello statuto comunale e art.68 del regolamento del Consiglio Comunale. Misura che riteniamo necessaria per dare risposte ai dubbi ed alle incertezze dei cittadini braidesi. Siamo altresì convinti, sempre come da richiesta dei Consiglieri Comunali, che sia necessario garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini, attraverso l’istituzione di apposita commissione di indagine, come prevista nell’art.15 del regolamento del Consiglio Comunale, in modo che questa commissione possa operare quanto più celermente possibile per fornire risultati già durante il Consiglio Comunale del 28 luglio prossimo. Siamo certi che l’Amministrazione Comunale desideri la totale trasparenza che chiediamo a gran voce e che dunque risponda positivamente alle richieste di cui sopra.



Lega Bra - Salvini Premier

Fratelli d’Italia Bra - Coraggio! Si cambia

Forza Italia - Bra

Bra domani

Insieme per Panero

Progetto 2019 Uniti per Bra

Bra cambia

Prima Bra