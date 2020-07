Ciaburro (FdI): "“Il Fatto Quotidiano” ha superato per l’ennesima volta il limite della decenza umana"

Oggi “Il Fatto Quotidiano” ha superato per l’ennesima volta il limite della decenza umana.

Mi chiedo come possa un giornalista così orribilmente incitare all’uccisione di uno dei leader dell’opposizione, Giorgia Meloni, una donna di valori e di ideali e di tutti coloro i quali condividono gli stessi principi.

L’eco assordante del silenzio delle donne della sinistra è inquietante, così come lo sono i pensieri di colui il quale dirige un giornale nazionale.

Noi di Fratelli d’Italia non ci faremo mai intimidire dalle parole di un tizio del genere.

I nostri valori sono gli stessi di milioni di italiani, quegli stessi patrioti presi in giro ogni giorno dal governo amico di tal scribacchino.

Mi chiedo dove sia il Presidente Mattarella, il perché egli taccia di fronte a parole di tale gravità.

Presidente Mattarella, non taccia, questa volta si deve difendere la democrazia, che non è certo il poter incitare all’uccisione di chi non ha le stesse idee.

Giorgia Meloni è una risorsa per la Patria, cosa che certo non è il direttore del “Fatto”.