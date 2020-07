Florovivaismo, Bergesio (Lega): "Settore tradito da governo, solo promesse mancate"

"Ventitremila imprese, più di mille addetti, oltre due miliardi e mezzo di fatturato: è questo il florovivaismo italiano che l'incapacità di questo governo sta mortificando. Un' impresa su tre rischia la chiusura nel prossimo autunno, compromettendo un settore del made in Italy che rappresenta una vera e propria eccellenza internazionale. Con la diffusione del coronavirus, oltre settantamila matrimoni sono stati rimandati, così come il turismo congressuale e quello degli eventi hanno subito un brusco contraccolpo: tutto il core business del settore florovivaistico è dunque andato in pezzi, trascinando imprese e lavoratori".