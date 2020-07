Gruppo regionale Lega: "Sempre a fianco dell’assessore Icardi contro la macelleria sanitaria di Roma"

Il gruppo regionale della Lega sarà sempre a fianco del nostro assessore alla Sanità Luigi Icardi nella battaglia in difesa delle terapie intensive dell’Ospedale Civile di Saluzzo, del San Lorenzo di Carmagnola e dei Santi Pietro e Paolo di Borgosesia, per scongiurare le scriteriate decisioni romane che vorrebbero tagliare le prestazioni emergenziali che un ruolo tanto fondamentale hanno avuto durante la pandemia.

"Ridurre i servizi sanitari ai cittadini dopo quanto è accaduto e con il rischio di un ripresentarsi del virus è la dimostrazione di quanto Roma sia miope rispetto alle necessità dei nostri territori - dichiara il consigliere regionale della Lega Paolo Demarchi -. Anzi, Saluzzo merita un potenziamento della sua terapia intensiva, visto che l’Ospedale Civile serve un bacino di oltre 80mila piemontesi, contando anche i residenti nelle vallate".

"Il piano elaborato dalla Regione deve andare avanti - aggiunge il consigliere della Lega Matteo Gagliasso - ed è per questo che ringraziamo l’assessore Icardi per il suo impegno contro le dissennate decisioni romane. A Saluzzo e negli altri territori vediamo il vero volto del nostro governo, che prima incensa il ruolo dei medici, degli infermieri e degli altri operatori sanitari e poi impugna il bisturi per tagliare la carne viva dei nostri ospedali e vanificare i nostri sforzi per renderli sempre più efficienti nell’affrontare emergenze come quelle del Covid 19".

"Insieme con il nostro assessore Icardi lo abbiamo detto e ripetuto - concludono il capogruppo della Lega Alberto Preioni e il vicepresidente Andrea Cerutti -: la nostra Sanità deve ripartire dai territori, come la pandemia ci ha insegnato. E Roma invece fa macelleria sanitaria accanendosi su territori strategici come Carmagnola, Saluzzo e Borgosesia. L’assessore Icardi potrà sempre contare sul pieno sostegno dell’intero gruppo consigliare della Lega nella sua coraggiosa battaglia contro questa follia".