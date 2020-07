Racconigi: luglio per ragazzi alla Soms di Progetto Cantoregi

La Soms di Progetto Cantoregi a luglio apre i suoi spazi al pubblico di bambini e adolescenti con due proposte culturali per trascorrere insieme le vacanze estive, nel rispetto di tutte le normative sulla sicurezza dovute all’emergenza Covid-19: il laboratorio “Filosofare con le favole” e lo Spazio studio.

Il laboratorio “Filosofare con le favole” è rivolto ai bambini delle scuole elementari ed è curato da Mariagrazia Soldati, insegnante. Una proposta per avvicinare le giovanissime generazioni alla filosofia, in maniera leggera e al tempo stesso stimolante, nella consapevolezza che i più piccoli sono da sempre curiosi su se stessi, sugli altri e sul mondo, esploratori della dimensione esterna e interiore. Attraverso letture ad alta voce, i bambini ascolteranno favole a sfondo filosofico di autori dell’antichità e contemporanei. Alla lettura seguirà un momento di riflessione guidato da domande e di dialogo, impostato sulla metodologia socratica del confronto delle idee. I bambini impareranno così a porsi nella dimensione dell’ascolto dell’altro, del confronto con idee diverse dalle proprie e ad abituarsi al ragionamento e al pensiero critico. La filosofia, intesa come amore del pensiero e delle domande che da esso scaturiscono, sarà l'occasione, attraverso il gioco, per porsi domande non solo sul mondo esterno e indagare l'essenza della propria e dell'altrui identità. Alla fine del laboratorio verrà prodotto un oggetto simbolo, a ricordo della discussione e della favola letta.

Il laboratorio si ispira alla Philosophy for Children, progetto educativo creato alla metà degli anni Settanta dal filosofo e pedagogista Matthew Lipman (1922-2010), diffuso in tutto il mondo. Presupposto psico-pedagogico è che la pratica del filosofare consenta di sviluppare, sin dall’infanzia, le abilità di ragionamento, di formazione dei concetti, di capacità di analisi del significato dei problemi, di analisi delle argomentazioni proprie e altrui, di dialogo, di regolazione del proprio comportamento sugli ideali di giustizia, bellezza, verità.

I laboratori si svolgeranno ogni venerdì di luglio a partire da venerdì 10 luglio fino a venerdì 31 luglio dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Costo: 5 euro a lezione. Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: 339/1230243.

Per i bambini e per gli adolescenti le porte della Soms si aprono con lo Spazio Studio per tutto il mese di luglio. Il cortile, il foyer Macera e la saletta Alborno-Perrone diventeranno speciali aule di condivisione, dove incontrarsi per studiare, svolgere insieme i compiti delle vacanze e ripassare le materie scolastiche.

Lo Spazio Studio sarà a aperto ogni lunedì e martedì agli studenti dai 12 ai 16 anni, dalle ore 10 alle ore 12; ogni giovedì e venerdì di luglio ai bambini dai 6 agli 11 anni dalle ore 10 alle ore 12. Costo: 20 euro settimanali. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: 339/1230243.