5x1000 per sostenere l’operato del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sommariva del Bosco

Come ogni anno, i membri dell’associazione Amici Pompieri di Sommariva del Bosco chiedono l’aiuto dei cittadini attraverso la donazione del 5x1000 delle imposte pagate. Per effettuare la donazione è sufficiente inserire il codice fiscale nella sezione “sostegno al volontariato” sui modelli Cud, 730 e Unico.

L’associazione, fin dalla sua nascita nel 2015, ha l’obiettivo di sostenere l’operato del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, destinando interamente i proventi all’acquisto e rinnovamento dei veicoli di soccorso e dell’attrezzatura tecnica. A conferma di questa tesi, di recente, grazie anche alle preziose donazioni del 5x1000 degli anni passati, è stato possibile acquistare un nuovo veicolo di soccorso APS (autopompa serbatoio) operativo presso il distaccamento locale.

“Il 5x1000 non è alternativo all’8x1000 e non costa nulla, ma è per noi una risorsa preziosissima - affermano i componenti dell’associazione -. Chi volesse contribuire può andare ad inserire il codice fiscale 90049960041, corrispondente all'associazione Amici Pompieri. Chi volesse invece effettuare una donazione liberale (deducibile dalle tasse) può farlo tramite l’iban: IT91F0853046170000160101469. Fai per noi e fai per te”.

Per informazioni: amicipompieri.maurochiavazza@gmail.com