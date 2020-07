Bra: raccolti oltre 6 mila euro grazie alle mascherine solidali

“Una mascherina per la spesa” è stata l’iniziativa lanciata ad aprile dal Comune di Bra e dall’Ascom per mettere a disposizione della cittadinanza diecimila mascherine di protezione a prezzo calmierato e nello stesso tempo raccogliere fondi da destinare alle fasce più colpite dall’emergenza coronavirus. In un centinaio di negozi di vicinato aderenti ed allora aperti nella fase di lockdown si potevano ritirare mascherine lavabili (rigorosamente prodotte da aziende braidesi) messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, con l’invito a depositare in salvadanai distribuiti dalla locale associazione dei commercianti un contributo per beni allora difficilmente rintracciabili.

I risultati dell’iniziativa si sono avuti oggi, quando funzionari del Comune e dell’Ascom hanno provveduto a ritirare i contenitori, a raccogliere e contare il denaro raccolto. La somma ottenuta è pari a 6362,42 euro, che come previsto andranno a sostenere la campagna #IoAiutoBra, attivata sotto la Zizzola per fronteggiare il difficile momento economico che ha colpito tanti braidesi e che con questi fondi supera la soglia dei 63 mila euro raccolti. Il costo complessivo delle mascherine è stato di 18.300 euro, interamente a carico del bilancio comunale.

Positivo il commento del sindaco Gianni Fogliato e del vice e assessore al commercio Biagio Conterno: “L’Amministrazione ringrazia gli esercenti per la preziosa collaborazione. Siamo molto soddisfatti dei risultati di questa iniziativa che ci ha permesso di dare una risposta alla richiesta di mascherine da parte della popolazione e reperire risorse per le categorie più deboli. Grande merito va alla solidarietà dei braidesi”.