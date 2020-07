La Monregale annuncia: "Marco Rossi non farà più parte della nostra squadra"

Marco Rossi, il 19enne protagonista di un video pubblicato su Instagram nel quale offendeva ripetutamente, con termini sessisti e razzisti, una donna con cui aveva avuto un incidente, non farà più parte della Monregale.

Lo ha comunicato in maniera definitiva la società, dopo avere acquisito il parere dell'esperto di diritto sportivo consultato all'indomani della pubblicazione del video.

La nota ufficiale della Monregale Calcio scsd

Con riferimento alla deplorevole vicenda che ha visto artefice il sig. Marco Rossi, tesserato per la Monregale calcio scsd, la società – a seguito dell'acquisizione del parere legale menzionato nel comunicato ufficiale societario del 7 luglio scorso, sentiti gli organi di governo della Federazione italiana gioco calcio-Lega nazionale dilettanti, Comitato regionale Piemonte, – comunica che il ragazzo verrà inserito nella lista di svincolo di cui all'art. 107 delle Norme organizzative interne federali. Pertanto a far data dall'ufficializzazione della lista di svincolo (20 luglio prossimo) Marco Rossi non farà più parte della Monregale calcio.