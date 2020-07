Inaugurata la nuova Taverna delle Grotte ad Aisone: la gestirà Enrica Borra

Domenica 5 luglio è iniziato un nuovo capitolo della storia della Taverna delle Grotte di Aisone: Enrica Borra, residente in paese e donna con lunga esperienza nella ristorazione, è il nuovo gestore della struttura riferimento per la visita della Riserva Naturala delle Grotte di Aisone.



Piermario Giordano, Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, commenta così l'inaugurazione della nuova conduzione:



"Siamo soddisfatti della riapertura della Taverna delle Grotte, una struttura nella quale le Aree Protette Alpi Marittime hanno fortemente creduto, riconoscendo in essa un grande valore sociale: un luogo di incontro e di accoglienza, per la comunità locale e per i visitatori, che si smarca dal concetto di negozio e bar."

A partire da martedì 7 luglio, nella Taverna delle Grotte è possibile acquistare prodotti alimentari ed eccellenze del territorio, usufruire del servizio bar/tavola calda, visitare il nuovo allestimento dedicato al sito archeologico delle Grotte di Aisone: attraverso pannelli, copie di utensili e oggetti costruiti da archeologi sperimentalisti sarà possibile scoprire come vivevano gli abitanti di questa porzione di Alpi durante la preistoria.

Nella stagione estiva, la Taverna delle Grotte è aperta con orario continuato 8 - 20, dal martedì alla domenica.