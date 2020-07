Alba, i lavori in corso Torino spostano il percorso dei bus 1,4,7

Per i lavori di rifacimento del manto stradale con scarifica e risanamento della pavimentazione della rotatoria di corso Torino ad Alba, dalle ore 14 di oggi, giovedì 9 luglio, e fino a fine settimana cambia il percorso delle linee urbane 1,4,7 dirette verso frazione Mussotto.

In particolare, le linee con partenza dal capolinea provvisorio presso l’Autostazione, raggiungeranno Mussotto transitando da corso Piera Cillario e via Ognissanti, per immettersi sulla tangenziale SP 3 Bis e raggiungere così la rotatoria di corso Bra, all’altezza della chiesa di Mussotto.

Da qui riprenderanno il percorso ordinario, secondo le rispettive destinazioni.

Da lunedì 13 luglio gli autobus urbani riprenderanno il normale tragitto secondo i consueti percorsi e con capolinea in Piazza Garibaldi.

Ulteriori dettagli sulle modifiche ai percorsi sono disponibili sul sito www.grandabus.it e alla pagina “Trasporti urbani” del sito web del Comune www.comune.alba.cn.it.