Coldiretti Cuneo: "Bene i fondi a sostegno della zootecnia made in Cuneo"

Soddisfa l’approvazione del provvedimento in conferenza Stato-regioni che destina 90 milioni di Euro alle filiere della carne italiana. Le filiere interessate da sovvenzioni dirette sono quelle dei maiali, delle pecore, dei conigli, del latte di bufala e dei vitelli da carne per un totale di 65 milioni di Euro di intervento. Altri 15 milioni di Euro sono destinati al sostegno degli ammassi privati della carne di vitello e 10 milioni per i prosciutti Dop.

“Una misura che porta ossigeno alla zootecnia cuneese – commenta Roberto Moncalvo, Delegato Confederale Coldiretti Cuneo - provata dalla crisi dovuta alla pandemia e che per la Granda riveste un ruolo di grande importanza per il tessuto economico. Il provvedimento consolida la fattiva collaborazione instaurata da Coldiretti con il mondo delle istituzioni al quale continueremo a chiedere interventi mirati, in diversi settori, per fronteggiare questo periodo di difficoltà. Possiamo, quindi, contare su misure concrete e spendibili, con positive ricadute su tutte le economie di riferimento”.