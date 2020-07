In 116 hanno partecipato al 1° Km Verticale dei Ciciu Virtuale - Sentiero Luca Borgoni

E' terminato mercoledì 8 luglio il 1° Km Verticale dei Ciciu Virtuale - Sentiero Luca Borgoni, organizzato dalla ASD Dragonero.

116 gli atleti cimentatisi nella prova che consisteva nel percorrere individualmente (a partire dal 1° giugno) il tracciato stabilito, con partenza dal centro di Villar San Costanzo e arrivo al Monte San Bernardo (1625 m).

Giovanni Quaglia (Pod Valle Varaita, 0:41:37) il più veloce tra gli uomini; di Chiara Sclavo (ASD Dragonero, 0:53:28) il miglior tempo per quanto riguarda le donne.

L’atleta che ha percorso più volte il sentiero è stato il villarese Giorgio Garelli (ben 12) con tempi da 59’58” e 1h37’41”. Il 14 giugno ben due volte nello stesso giorno.

Le premiazioni dovrebbero svolgersi in occasione della cronoscalata Dronero-Castello di Montemale, prima gara regionale post Covid targata Fidal, in programma sabato 25 luglio.

Nell'agosto di due anni fa è stato dedicato, in zona Ciciu del Villar, un sentiero di circa 3 chilometri con 800 metri di dislivello (omologato per le gare di km verticale) a Luca Borgoni, alpinista cuneese 22enne che perse la vita sul Cervino. Un'idea nata dalla squadra podistica Dragonero in cui milita papà Vittorio.

In allegato classifica e tempi