Antonio Patuelli guiderà per la quarta volta le Banche italiane: il plauso e gli auguri di Beppe Ghisolfi

Il riconfermato Presidente dell'associazione bancaria Italiana ha al proprio attivo la gestione ottimale delle crisi mondiali e il conseguimento di un importante accordo sindacale che ha sostenuto l'operatività del settore in piena pandemia



Antonio Patuelli è stato riconfermato per il quarto mandato consecutivo biennale alla presidenza dell'Associazione bancaria Italiana, Abi. Egli sarà affiancato da cinque Vicepresidenti, fra i quali Corrado Sforza Fogliani, a propria volta rieletto alla guida di Assopopolari, l'associazione di categoria delle banche a configurazione giuridica popolare, e Camillo Venesio, torinese, Direttore generale e Amministratore delegato di Banca del Piemonte.

A tutti si indirizza il plauso augurale del Professor Beppe Ghisolfi, Banchiere e scrittore, amico e stretto collaboratore di Patuelli che nel 2019, come Presidente Abi, lo ha designato nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, organismo consultivo di rilievo costituzionale.

Ghisolfi, attuale rappresentante italiano nel Gruppo europeo e mondiale delle Casse di risparmio, tuttora condivide e ha condiviso con Patuelli, Sforza Fogliani e Venesio iniziative molteplici nel settore della promozione dell'educazione Finanziaria, recepite a livello anche normativo e di buone prassi. Patuelli è autore delle prefazioni ai saggi che formano la quadrilogia editoriale di Ghisolfi edita da Aragno; a lui si deve la definizione di Ghisolfi pioniere dell'educazione Finanziaria.