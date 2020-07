Bra, lo Sportello del Consumatore chiude i battenti per mancanza di validi sostituti dei volontari

Cittadini di Bra attenzione, attenzione. Nonostante la fruttuosa ed efficace esperienza all’attivo, lo Sportello del Consumatore dovrà chiudere i battenti.

Per oltre vent’anni, dapprima nella Sala della Resistenza e poi nella Casa delle Associazioni, l’attività ha puntato a rafforzare di fatto le tutele, in particolare delle fasce più vulnerabili della popolazione ed a ridurre le disuguaglianze.

Un destino a cui il presidente della Sezione locale del Movimento Consumatori, avvocato Lorenzo Ambrogio, ha dovuto arrendersi. Tanto che ha inviato una lettera al sindaco Gianni Fogliato in cui ha spiegato come il Movimento sia stato costretto ad interrompere la gestione dello Sportello per mancanza di validi sostituti dei volontari.

Tutti ringraziati uno ad uno per il servizio prestato gratuitamente in tutto questo tempo e con grande senso civico: Giuseppe Messa, l’avvocato Andrea Ramasso, l’avvocato Marianna Montone e il dottor Fabrizio Urzia.

Le azioni nelle quali si è distinto il lavoro dello Sportello nella sua attività hanno riguardato la consulenza gratuita ai cittadini, assistenza legale sui diversi problemi riguardanti: la sicurezza alimentare, qualità e certificazione dei prodotti; assicurazioni, banche e servizi finanziari; contratti, recesso e clausole vessatorie; condominio e servizi immobiliari; commercio, prodotti difettosi e garanzia post vendita; tariffe, contravvenzioni, bollette utenze domestiche; viaggi, turismo e trasporti; caro vita; servizi pubblici; bollette e utenze; turismo e viaggi organizzati; ricorsi multe e cartelle esattoriali; controllo prezzi.

“Lo Sportello del Consumatore aveva anche lo scopo di informare ed educare il cittadino sui propri diritti, difenderlo e tutelarlo in caso di problematiche, orientarlo verso scelte più consapevoli”. A spiegarlo è l’avvocato Ambrogio che aggiunge: “Siamo stati felici di aver offerto questo servizio ai cittadini e di averli guidati attraverso la conoscenza delle norme. Poiché un Cittadino informato è un Cittadino che ha meno possibilità di incappare in problemi o truffe e più opportunità di vivere serenamente”.

Negli anni sono stati tanti i cittadini che si sono rivolti allo sportello, beneficiando di consulenza qualificata, come ricorda lo stesso avvocato Ambrogio: “Da noi sono passati centinaia di utenti e il bilancio della nostra attività è senz’altro positivo. Il rammarico è non poter continuare l’attività a beneficio dei cittadini che ci hanno considerato un punto di riferimento, soprattutto in un momento come questo, investito dalla crisi causata dalla pandemia”.

Lo sportello continuerà a prestare il servizio fino a sabato 25 luglio, dopodiché - conclude la lettera - viene mantenuto l’impegno a seguire le pratiche aperte sino alla loro definizione, tramite contatto email con gli utenti/tesserati. Ora tocca a voi commentare!