Francesco Revelli confermato alla guida dell’Automobile Club Cuneo

“Ringrazio tutti i componenti del consiglio direttivo per la fiducia dimostratami e per l’impegno profuso nei confronti dell’Automobile Club di Cuneo in questo quadriennio – ha dichiarato il presidente Francesco Revelli subito dopo la riconferma -. Nel corso di questo nuovo mandato sarà nostro compito diffondere una rinnovata cultura della sicurezza stradale nelle nuove generazioni di automobilisti, lavorando in stretta sinergia con istituzioni locali, forze dell’ordine e mondo scolastico per imporre una mobilità quanto più sostenibile, consci anche della grande trasformazione in atto nel settore dei trasporti, che dovrà essere sempre più rispettoso dell’ambiente ma non per questo diventare meno importante per lo sviluppo della nostra economia. Non ultimo, rinnovo il nostro impegno nell’ambito sportivo motoristico: l’Automobile Club Cuneo continuerà ad essere promotore e sostenitore dei grandi eventi motoristici che saranno organizzati anche sulle strade della provincia di Cuneo”.