I motori fanno bene al turismo: inizio agosto da tutto esaurito per la due giorni del 14° Rally di Alba

Dopo appena quattro giorni di iscrizioni erano già oltre 120 gli equipaggi che hanno chiesto di partecipare all’evento motoristico langarolo. Numeri a tre cifre, da capogiro, che identificano al meglio quella che sarà la 14ª edizione del Rally di Alba, in programma per l’1-2 agosto, prima prova del Campionato Italiano Wrc. Il periodo delle iscrizioni arriverà sino al 22 luglio, tutto fa pensare che il tetto massimo dei 140 equipaggi accettati sarà raggiunto. Magari anche superato.



C’è innegabile soddisfazione, nel quartier generale di Cinzano Rally Team, l’organizzatore, i cui uomini sono consapevoli di avere in mano e da gestire un evento che certamente guarda allo sport, ma soprattutto che potrà portare ulteriore beneficio al territorio in termini di immagine e ricaduta economica per il comparto turistico.



E’ pronta una gara d’effetto con percorsi di alto contenuto tecnico, sono pronti a calarsi nelle Langhe – patrimonio Unesco – fior di piloti, di nuovo a caratura mondiale, come il campione del mondo in carica Ott Tanak insieme a una squadra da sogno predisposta da Hyundai Motorsport e con loro molti dei migliori rallydriver italiani decisi a mettersi pure loro sotto i riflettori di un evento decisamente di caratura planetaria. Di questo ne è la conferma la forte attenzione avuta dai media internazionali e l’arrivo, già da alcune settimane, di richieste di accredito stampa da parte di molti giornalisti e fotografi stranieri.



SPORT E TERRITORIO

PER CONFERIRE “EMOZIONI”

L’organizzazione, nel tempo, ha pensato al proprio rally come importante veicolo di comunicazione del territorio, il lavoro di composizione delle varie edizioni, per quanto riguarda il tracciato ed i luoghi cardine della competizione, ha sempre cercato di dare voce ai luoghi attraversati ed il comparto turistico-ricettivo ha sempre risposto con entusiasmo e professionalità nell’accogliere gli ospiti, i piloti, le squadre, gli addetti ai lavori, affinché il loro soggiorno fosse al meglio possibile.



Quest’anno più che mai il Rally di Alba avrà da svolgere il proprio ruolo di “ambasciatore” del territorio, il proprio ruolo di andare a favorire l’incoming, specifico con il “turismo emozionale”, quello da generato dall’evento stesso, portando nella Langhe, in Piemonte, migliaia tra appassionati ed addetti ai lavori.



Di ciò ne è il termometro più importante la notizia che la maggior parte delle strutture ricettive, hotel, resort e agriturismi stanno praticamente già registrando il tutto esaurito, “costringendo già molti a trovare sistemazioni anche lontane dai luoghi di gara.



Un sostegno che appare dunque rilevante, quello dato dal Rally di Alba al settore turistico del territorio, cercando di dare uno stimolo forte e soprattutto concreto sotto l’aspetto economico per uscire dal difficile periodo di chiusura dovuto all’emergenza epidemiologica, che al turismo ha causato forti perdite.



Lo stimolo arriva dal proporre contenuti ad alto impatto emozionale come solo le corse su strada e i loro attori sanno dare, in questo caso abbracciate da paesaggi unici, che diventano un simbolo delle identità locali, insieme alle eccellenze culinarie e vinicole. Per poi parlare delle ampie possibilità che vi sono per ammirare bellezze naturali e monumentali.



Un primo, apprezzabile esempio, diremmo un “aperitivo” di quello che potrà essere la potenzialità del Rally di Alba per il sostegno al proprio territorio, si è registrato nei giorni scorsi. Tre giornate, dal 1° al 3 luglio con i test ufficiali di Hyundai Motorsport, per i quali – a Cherasco, Sinio e Albaretto della Torre - sono state impiegate, in totale, oltre sessanta persone di servizio che appunto, per tre giorni, hanno soggiornato nelle strutture della zona.



CHERASCO LA GRANDE

NOVITA’ DEL 2020 CON

LA CERIMONIA DI PARTENZA

La principale novità del Rally di Alba 2020 è rappresentata dalla cerimonia di partenza che avverrà, sabato 1° agosto a partire dalle ore 20.01 da via Vittorio Emanuele II, nel centro storico di Cherasco, città che ospiterà per tutta la giornata di sabato lo shakedown, il test con le vetture da gara.

Vetture ed equipaggi transiteranno sulla pedana, allestita di fronte al municipio e a un passo dall’arco del Belvedere, costruito a metà del Seicento, per una presentazione e un saluto per poi raggiungere il riordino notturno di piazza Cagnasso ad Alba.



IL PERCORSO:

TRE PROVE PER TRE VOLTE,

ISPIRATO ALLA TRADIZIONE

Rivisto ma non troppo il percorso: tre diversi tratti di prova speciale da ripetere tre volte, per un totale di distanza competitiva di 101,370 chilometri, che saranno poco più del 25% dell’intero percorso, che ne misura 394,370.

Le prove saranno dei “classici”:

La “Igliano” (n.1-4-7 - 17,140 km.), in buona sostanza, è la classica prova di Igliano che è stata utilizzata a partire dal 2016. La “Lovera” (n. 2-5-8 - 10,960 km.) somma vecchio e nuovo comprendendo un tratto storico per il Rally di Alba e introducendo, nella parte finale, l’unico tratto inedito per 2020 ed infine, la “Niella-Bossolasco” (n. 3-6-9 - 6,200 km.), per un rallista ha un solo significato: tornanti in discesa e poi altri tornanti in salita. La prova ha fatto parte del Rally di Alba nel 2018 e, prima ancora, di molte edizioni negli anni Duemila, fino al 2007.



Un occhio anche per lo shakedown. Si svolgerà a Cherasco, lungo la strada che collega la zona industriale di Meane con la frazione San Bartolomeo e ha una lunghezza di 2,750 km. È lo stesso tratto di strada, quasi totalmente in salita, usato come shakedown in tutte le edizioni del Rally di Alba dal 2015 ad oggi, però non è mai stato usato come prova speciale. E’ molto vicino alla sede del team Brc che ospita nel suo piazzale il parco assistenza per chi partecipa allo shakedown.



La sede della direzione gara e dei servizi di gestione della gara sarà, come sempre, nel Palazzo mostre e congressi “Giacomo Morra” di Piazza Medford 3 ad Alba.



Il parco assistenza sarà posizionato in piazza Medford e nell’attigua piazza Sarti. I riordini saranno in Piazza Cagnasso, dove verrà posizionata anche la pedana d’arrivo. Questa è una piccola novità dettata dai lavori di rifacimento della pavimentazione previsti in piazza Michele Ferrero dove la gara si concludeva negli scorsi anni e dall’esigenza di raggruppare il più possibile la logistica cittadina per poter meglio gestire il protocollo sanitario previsto.







IL PROGRAMMA DI GARA

Apertura Iscrizioni (On-line)

02/07/2020

Chiusura Iscrizioni:

22/07/2020



Distribuzione Road Book, targhe e numeri

26/07/2020 ALBA c/o FIDITALIA – Piazza Cristo Re ore 08:00-17:00

31/07/2020 ALBA - PALACONGRESSI - Piazza Medford

ore 08:00-17:00



Ricognizioni con vetture di serie

26/07/2020 e 31/07/2020

Tutte le P.S. ore 09:30-12:30 e 14:00-19:00



Shakedown

01/08/2020 CHERASCO (CN)

Fraz. San Bartolomeo

08.30 / 12.30 riservato vetture 4WD

14.00 / 17.30 riservato vetture 2WD



Verifiche sportive per concorrenti che effettuano lo shakedown

01/08/2020 CHERASCO – Racing BRC - Via La Morra, 1



Verifiche tecniche per concorrenti che non effettuano lo shakedown

01/08/2020 ALBA - Piazza Medford nelle rispettive strutture nel parco assistenza

ore 08:00-14:00



Verifiche tecniche per concorrenti che effettuano lo shakedown

01/08/2020 CHERASCO – Racing BRC nelle rispettive strutture nel parco assistenza

ore 08:00-14:00



Partenza

01/08/2020 CHERASCO

Via Vittorio Emanuele II

ore 20:01



E’ attivo da tempo il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo https://www.rallyalba.it/. E’ un contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. Molti documenti sono già presenti nelle varie sezioni del sito, facilmente scaricabili.