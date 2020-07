Il Teatro dei ragazzi di Silvana Scotto al Civico di Caraglio

Venerdì 17 luglio alle 18 il Teatro Civico di Caraglio ospiterà “Rapimento in Mash Up”, lo spettacolo di fine anno del Laboratorio Ragazzi Santibriganti Teatro, diretto da Silvana Scotto, in arte Sosol Mimoclown, che racconta “È bizzarro assistere a metà luglio ad uno spettacolo di fine anno scolastico, ma i teatri hanno riaperto da poco e le prove sono state intense, dopo mesi di lontananza. Anche in quarantena i ragazzi di Santibriganti Teatro hanno continuato a incontrarsi attraverso le video lezioni, a gioire, sorridere, allenarsi”. E anche a creare, attraverso un lavoro basato sulle statue viventi, in collaborazione la Compagnia LeStraneStorie e il Laboratorio Teatro Fisico BioDiversity, si è creato il cortometraggio “Arte Reclusa”, visibile su Youtube. Ragazze e ragazzi del laboratorio, in questo modo, hanno conosciuto nuovi artisti figurativi che potessero rappresentare i loro cuori e le emozioni che fuoriuscivano da un momento che pareva sospeso e silenzioso, e interpretarli in maniera attuale.

Poi è arrivato finalmente il momento di ripartire, e subito si sono messi all'opera. “Rapimento in Mash Up” vuole essere un omaggio agli artisti, creato attraverso un accurato studio di alcune loro tecniche e modalità di recitazione, della tragedia alla comicità.

Gli spettatori potranno assistere a un lavoro cucito ad arte su pezzi cinematografici o teatrali montati dai ragazzi. Otto ragazzi affiatati, che crescono velocemente, come spiega Silvana Scotto: “A loro non basta più raccontare una storia o fare una parte dettata da un regista. Vogliono riunirsi, creare, giocare con la recitazione. Hanno le loro idee e si discute per trovare un accordo sulla regia o sullo stile delle scene, scelgono e decidono insieme e se qualcosa non è chiaro si cucciano. Ragazzi che anche nel teatro portano la loro personalità, il loro essere: personalità che non sta più nella pelle.”

Per informazioni:

Santibriganti Teatro

+39.011.645740 (da lun a ven h. 12.30-16.30)

organizzazione@santibriganti.it • www.santibriganti.it