La Pro Loco di Monastero di Vasco esulta: estinto il mutuo per la nuova cucina

Annuncio traboccante di entusiasmo da parte del presidente della Pro Loco di Monastero di Vasco, Andrea Musso, il quale ha comunicato l'avvenuta estinzione del mutuo contratto a suo tempo dal sodalizio con la filiale di Mondovì di UBI Banca per l'acquisto della nuova cucina e la messa a norma dei locali del bar circolistico, ubicato al piano terreno del palazzo municipale.

A raccontare l'iter e la storia di quest'iniziativa è stato lo stesso presidente: "Nel 2014 - ha dichiarato - il Consiglio direttivo della nostra Pro Loco, allora capitanato dal presidente Lorenzo Bottero, aveva partecipato a un bando della Regione Piemonte per poter effettuare dei lavori di ristrutturazione per adeguamenti igienico-sanitari e per la messa in sicurezza dei locali, attualmente in gestione alla nostra associazione Pro Loco. L'importo complessivo dei lavori era di euro 71.450,99. L'anno successivo, il nuovo Consiglio direttivo, presieduto temporaneamente da Giorgio Musso, aveva portato avanti l'iter burocratico, arrivando - soprattutto grazie all'impeccabile lavoro del geometra Paolo Giuseppe Zecchino e dell'architetto Ilaria Bertola - all'approvazione del progetto per i lavori e allo stanziamento da parte della Regione Piemonte di un contributo pari a 49.084,93 euro".

Poi, nel 2016, con l'elezione del nuovo presidente, Giuseppe D'Agostino, l'allora Consiglio direttivo decise di avviare i lavori portando avanti il progetto (iniziato nel 2014), anche se questo avrebbe richiesto un cofinanziamento della Pro Loco pari a 22.366,06 euro.



"Non avendo subito a disposizione un importo così grande, si è deciso di avviare una raccolta fondi e richiedere un finanziamento di 20mila euro all'UBI Banca, filiale di Mondovì - ha aggiunto Musso -. Il finanziamento ci fu concesso solo ed esclusivamente grazie alla garanzia, mediante la stipula di apposita polizza fideiussoria, da parte del Comune di Monastero di Vasco. Pur ringraziando il Comune di essersi reso disponibile a farci da fideiussore, la nostra associazione, esclusivamente grazie all'impegno di tanti amici volontari, è sempre riuscita a pagare autonomamente tutte le rate trimestrali del mutuo (estinto definitivamente il 25/06/2020), senza dover chiedere l'intervento della polizza di cui sopra".



Si giunge così agli immancabili ringraziamenti: "Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto. È innegabile e sotto gli occhi di tutti che il complesso iter (partendo dal progetto sino all'estinzione del mutuo) è stato assai difficile e complicato. Per noi del direttivo, non è stato affatto semplice assumere e portare avanti certe decisioni e, tanto meno, farci carico di un finanziamento da 20mila euro, ma oggi lasciamo alla Pro Loco di Monastero di Vasco, con molto orgoglio e soddisfazione, una cucina completamente nuova e invidiata da molti (ormai definitivamente nostra) con i locali messi in sicurezza, completamente ristrutturati con appositi adeguamenti igienico-sanitari. Siamo ancora un po’ increduli ma, anche questa volta, ce l'abbiamo fatta. Missione compiuta!".