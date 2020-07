Narzole, WiFi in arrivo in paese grazie ai fondi del "click day"

Coi fondi del bando europeo Wifi4EU, volto a finanziare l’installazione di reti internet senza fili gratuite in luoghi pubblici, il Comune di Narzole promuoverà libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini in alcuni punti strategici del paese.



Per soddisfare il bisogno di connettività, riducendo il divario digitale e promuovere la comunicazione Internet, l’Amministrazione comunale ha inviato la candidatura nelle scorse settimane e ha ottenuto un buono del valore di euro 15mila per installare apparecchiature Wi-Fi all’interno del Comune.



"Sulla base del principio “primo arrivato, primo servito” - specifica il vicesindaco Laura Adriano - abbiamo ottenuto queste risorse per un progetto sul quale la Giunta lavorava da tempo. Nel giorno del "Click Day" le nostre impiegate Claudia Saccato e Antonella Marenco si sono messe all'opera e grazie al loro lavoro l’abbiamo spuntata, tra migliaia di candidature. Dalle prossime settimane gli uffici lavoreranno in sinergia con l'amministrazione comunale per individuare le zone interessate e per velocizzare i tempi di realizzazione delle opere".