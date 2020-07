Savigliano, verde pubblico: si procede con gli interventi a zone fino all’8 di agosto

Dopo le recenti polemiche che hanno accesso la discussione anche nell’ultimo Consiglio comunale a Savigliano, stanno procedendo le opere di manutenzione del verde pubblico dopo la sospensione del servizio a causa dell'emergenza covid.

Gli interventi a cura della nuova ditta appaltatrice sono stati portati a termine in piazza del Popolo, via Saluzzo, corso Roma. Manutenzione eseguita anche nei parchi Graneris, Marinai, piazza Cavour e piazza Nizza, oltre alla zone dell’ospedale.

In questi giorni gli operatori stanno intervenendo in zona Gattinara, corso Matteotti, lungo l’acquedotto, in via Baberis e Chiarofonte, a borgo Marene, in via Alba e in via Giolitti.

A partire dal 13 luglio inoltre saranno curate le aree verdi in zona San Giacomo, Vernetta e Vernetta 2, Consolata e ai giardini Pertini.

Seguiranno la zona della piscina, via Suniglia, via Paolo Bovo, la zona della biblioteca e le frazioni. Infine, fino all’8 agosto si interverrà presso la strada ex provinciale e sul cavalcavia, presso la zona commerciali di via Torre De Cavalli e presso le scuole e i chiostri.