Scuola: a Vezza garantiti i servizi scolastici di trasporto, mensa e doposcuola

Saranno garantiti i servizi scolastici di trasporto, mensa, pre-scuola e doposcuola seguendo le linee guida della Regione Piemonte con un protocollo di sicurezza relativo agli spazi interni ed esterni delle scuole (infanzia, primaria, secondaria) di Vezza d'Alba.

I dettagli e gli aggiornamenti sul tema della scuola saranno illustrati ai rappresentanti di classe di ogni ordine e grado nel corso della riunione che si terrà a fine agosto in tempo utile prima dell'inizio delle scuola.

Per quanto riguarda il nido affidato Cooperativa Alice il Comune sta predisponendo le graduatorie. Verrà garantito il servizio medesimo come in precedenza.