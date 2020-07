Violento scontro tra auto e moto a Cuneo nella tarda serata di giovedì 9 luglio.

Il sinistro è avvenuto verso le 23 in prossimità di piazza Torino, le due persone in sella alla moto sono state ricoverati in ospedale.

Sul posto gli operatori sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Seguiranno aggiornamenti.