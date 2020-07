Finisce fuori strada e si ribalta in un campo all’imbocco della tangenziale di Alba (FOTO)

Un forte spavento, ma nessuna grave conseguenza, stando ai primi riscontri, per la donna che era alla guida della Fiat 500 che poco dopo le ore 15 di oggi, venerdì 10 luglio, è finita fuori strada mentre percorreva la tratta che, in uscita da Alba, una volta percorsa la rotonda della Vigna, conduce agli svincoli di imbocco della vicina tangenziale.



Per cause che saranno oggetto di accertamento da parte delle forze dell'ordine l’utilitaria condotta dalla donna è uscita di strada in modo autonomo, andando a capovolgersi, dopo un volo di diversi metri, nel campo posto ai piedi della strada, dove il veicolo ha infine arrestato la propria corsa a una considerevole distanza dal ciglio stradale.



Immediato l’intervento prestato alla conducente dall’emergenza sanitaria 118, che ha soccorso la donna con l’ausilio di due squadre di Vigili del Fuoco provenienti dal locale distaccamento e di una pattuglia della Municipale, intervenuta per i rilievi e la regolazione del traffico sulla tratta, in questo momento ancora interessata da rallentamenti.