A Bra il grande cinema si ammira sul Belvedere della Rocca: tre nuovi appuntamenti

Prosegue a Bra l’appuntamento con il grande cinema, che quest’anno si può ammirare solo nei giardini del Belvedere della Rocca. A differenza degli anni scorsi, infatti, in questo 2020 la tradizionale rassegna “Cinema d’estate” non è itinerante, ma ha una sede fissa e prevede due proiezioni settimanali, il lunedì e il giovedì sempre alle 21,30.

Dopo il film d’apertura, “Pinocchio” di Matteo Garrone, il 16 luglio 2020 sarà la volta di “Parasite”, pellicola cult di Boon Jong-Ho che ha mietuto una serie lunghissima di successi: sei nomination e quattro premi Oscar, la Palma d’oro come miglior film al Festival di Cannes e il David di Donatello come miglior film straniero.

Protagonisti sono Ki-woo e i suoi cari, i genitori Ki-taek e Chung-sook e la sorella Ki-jung, una famiglia povera che vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l'opportunità di sostituirlo come insegnante d'inglese per la figlia di una famiglia ricca. Questo permetterà ai componenti della famiglia, tutti senza lavoro ma con molta furbizia, di insinuarsi nella villa della classe dirigente. Fino al colpo di scena che ribalta tutte le prospettive.

L’appuntamento successivo è per lunedì 20 luglio con “Il traditore”. Il film di Marco Bellocchio racconta la storia del primo grande pentito di mafia, l'uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla Piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Un magistrale Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, prima “Gola Profonda della Mafia” per alcuni un eroe, per altri un infame, un opportunista di comodo ma anche una cartina di tornasole dell'ipocrisia del sistema di giustizia. Al fianco di Favino ci sono Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi.

La pellicola si è aggiudicata nove Nastri d’Argento, tra cui miglior film, miglio regia e miglior attore protagonista, e sei David di Donatello, oltre a quattro nomination agli European Film Awards.

Giovedì 27 luglio si proietta “Cena con delitto” di Rian Johnson. Ingresso su prenotazione, con contributo di 3 euro a film a favore della raccolta solidale #IoAiutoBra. Info e prenotazioni presso l’Ufficio turismo e manifestazioni allo 0172-430185.