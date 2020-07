La valle Stura è pronta ad accogliere il primo fine settimana di Occit’amo

Ancora una volta un programma denso e ricco di eventi unici che rendono il festival un’occasione di festa ed emozione speciale.

Ecco come si preannuncia Occit’amo 2020,la sesta edizione del festival che segna l’estate nelle Terre del Monviso, porta orientale dell’Occitania, il “paese che non c’è” che dal Piemonte si estende fino alla Spagna, riunendo in un unico abbraccio culturale le persone che si riconoscono per caratteri, origini e passioni comuni.

Un patrimonio ricco di musica, tradizioni e cultura riletti in una chiave contemporanea, che sotto la direzione di Sergio Berardo, anima dei Lou Dalfin, diventa un percorso lungo 5 settimane (dall’11luglio al15 agosto) di concerti, appuntamenti, antiche chiese ,camminate,rifugi, castelli,scoperte dei borghi alpini, anche in orari inconsueti che rendono le esperienze ancora più uniche.

Protagoniste assolute sono le valli alpine ai piedi del “Re di Pietra”, il Monviso, riunite in un unico progetto di promozione territoriale che va sotto il nome di Terres Monviso: Valle Stura, Valle Maira, Val Varaita, Valli Po Bronda e Infernotto, Valle Grana e tutta la pianura che si estende intorno a Saluzzo, capitale dell’antico marchesato.

Occit’amo è un festival resistente, che ai grandi numeri da sempre preferisce eventi più piccoli ma unici: concerti all’alba, passeggiate musicali, scoperte di borgate alpine meno conosciute. Occit’amo vuole esaltare la territorialità e il legame con le radici, con le montagne, con i piccoli luoghi preziosi che sono ponte tra culture e paesi a cavallo delle montagne.La formula del festival, rispettosa dei luoghi e della loro identità, porta già con sé quelle necessarie misure precauzionali che il buon senso impone.

Il programma della sesta edizione offre al pubblico le molte sfumature della musica occitana,proposta in vari momenti della giornata, dall’alba al tramonto passando per le passeggiate musicali. A fianco deiLou Dalfin, nel percorso del festival troviamo band con ispirazioni artistiche molto differenti: iLhi Balòs(11 luglio)dai suoniska, reggae e balcan-folk;iLhi Destartavelà (12luglio)che propongono la musica tradizionale occitana con strumenti moderni come il basso elettrico e il cajon.

I Teres Aoutes String Band(18 luglio)che rileggono i canti e le danze della tradizione esaltando le potenzialità espressive degli strumenti a corde ;iLou Pitakass(19 luglio)giovanissimi interpreti tutti under 19, dai ritmi grintosi e ricchi di energia; i Polifonici delMarchesato(24 luglio) coro con una lunga storia,capace di spaziare in 5 secoli di letteratura musicale, sacra e profana con toccate nella musica pop, colonne sonore e spiritual; le<text style="color: rgb(61, 70, 77); background-color: rgb(247, 249, 250); font-family: Calibri, serif;" data-test="textbox" y="-596.139953613281" x="499.407989501953" textlength="24.2759704589844" lengthadjust="spacingAndGlyphs" height="10.583984375" direction="ltr" class="_3ziulaHePS">Duea</text><text style="color: rgb(61, 70, 77); background-color: rgb(247, 249, 250); font-family: Calibri, serif; " data-test="textbox" y="-596.139953613281" x="529.840026855469" textlength="11.531982421875" lengthadjust="spacingAndGlyphs" height="15" direction="ltr" class="_3ziulaHePS">(2</text><text style="color: rgb(61, 70, 77); background-color: rgb(247, 249, 250); font-family: Calibri, serif; " data-test="textbox" y="-579.309997558594" x="57.1800003051758" textlength="229.308036804199" lengthadjust="spacingAndGlyphs" height="15" direction="ltr" class="_3ziulaHePS">agosto) </text>coppia di violini di musica popolare; i Sonadors(7 agosto) musicisti legati alla tradizione della Val Vermenagna; i Lou Seriol(8 agosto)una delle band più longeve e conosciute del panorama della nuova musica tradizionale occitana.

Autre Chant(9 agosto)nuova espressione dello spirito folkrock occitano;Bataclan(14 agosto)fanfara di cornamuse e laboratorio permanente di cornamuse d'oc sotto la direzione di Dino Tron.

Punte di diamante in particolare due appuntamenti. Il primo è CHARAMALHATOMICA(23 luglio)un inedito incontro musicale tra l’anima storica della musica occitana i Lou Dalfin e la Bandakadra,una vera orchestra da passeggio che unisce l'energia delle formazioni street al sound delle bigband anni Trenta tra rock steady, balkan e swing. I due gruppi si troveranno sullo stesso palco per reinterpretare alcuni brani del repertorio del gruppo occitano, fondendo le anime e le tradizioni di queste due formazioni.

Il secondo è l’ormai tradizionale concerto di chiusura il 15 agosto che vedrà protagonisti i LouDalfin accompagnati dalla grande orchestra occitana.Non mancano gli incontripiù vicini al teatro e alla narrazione.L’anteprima si è svolta ieri affidata a Ginevra di Marco(9 luglio) a Saluzzo che con Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e ospite Massimo Zamboni hanno dedicato un omaggio a Luis Sepúlveda intitolato "Lucho e noi"(unica data piemontese).

A seguire, AssembleaTeatro propone Gisella Bein in "L’uomo che piantava gli alberi(12 luglio); incontro con il giornalista e uomo di montagne Enrico Camanni(19 luglio), in collaborazione con Borgate dal vivo;appuntamento-concerto con il cantautore genovese Paolo Gerbella(26 luglio), spettacolo di Andrea Scanzi "E pensare che c’era Gaber(27 luglio)"dedicato alla storia teatrale del grande Giorgio Gaber, di cui Scanzi è stato allievo, con le musiche del talentuoso Filippo Graziani(in collaborazione con Borgate dal vivo).

Cala Cimenti presenta il suo libro Sdraiato sulla cima del mondo (8 agosto, in collaborazione con Borgate dal vivo). E poi ancora laboratori dedicati alle erbe, stage di ballo dedicati alle danze occitane con Daniela Mandrile, il cinecamper e altro ancora.

Tutte le informazioni, il calendario del festival e le modalità di prenotazione si trovano sempre aggiornate sul sitowww.occitamo.ite sui profili social.

Occit’amo è promosso da Terres Monviso e organizzato dalla Fondazione Bertoni.E’ stato realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2020 delbando “Performing Arts".

Con questo festival il Comune di Saluzzo è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il Festival è realizzato con la collaborazione di Espaci Occitan, Nuovi Mondi Festival,La Fabbrica dei Suoni,Borgate dal Vivo, Associazione Ratatoj.