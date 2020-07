Un'estate di eventi a Bra: tutti gli appuntamenti di luglio e agosto

Luglio e agosto saranno due mesi ricchi di eventi e iniziative a Bra. Ecco l'elenco di tutti gli appuntamenti in programma.

Mostra "Sito/Siti"

28 GIUGNO – 26 LUGLIO

Palazzo Mathis, piazza caduti per la Libertà 20

Sarà visitabile fino al 26 luglio la mostra “Sito/Siti – La pittura come dimora”, esposizione delle opere del cuneese Cesare Botto, pluripremiato artista del genere astratto-informale con all’attivo numerose esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero. La mostra sarà visitabile ad ingresso libero in orario 9-12.30 e 15-18 il giovedì e il venerdì e dalle 9 alle 12.30 il sabato e la domenica. L’accesso ai locali dell’esposizione sarà consentito fino ad un numero massimo di 15 visitatori in contemporanea. E’ necessario indossare la mascherina e rispettare le norme relative al distanziamento. E’ consigliato prenotare la propria visita contattando l’Ufficio Turismo e Cultura allo 0172.430185 o alla mail turismo@comune.bra.cn.it.



Parco della Zizzola

TUTTI I WEEKEND

Parco della Zizzola, via Fasola 1O

gni sabato e domenica, dalle 10 alle 18, è aperto il Parco della Zizzola.

Danza: “A piccoli passi...torniamo a danzare”

11 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Spettacolo di danza con la scuola “Il sole a mezzanotte”. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: tel. 3387301202 – mail: ilsoleamezzanotte.asd@gmail.com.

Danza: “Dentro le mura”

12 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Spettacolo della compagnia Arte Danza. Ingresso gratuito, prenotazioni obbligatoria: tel. 3393878068 - mail: donatellapoggio@gmail.com.

Cinema d'estate: “Pinocchio”

13 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Matteo Garrone

Con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo CeccheriniSi apre la rassegna "Cinema d'estate", che quest’anno non sarà itinerante e vedrà due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì. In questo ci sono tutti i personaggi principali del romanzo di Collodi nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all'Omino di burro, il Tonno e la Balena. Questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo, enormemente rispettoso dell'originale, è il primo a vivere in un mondo magico, in cui tutto è possibile anche se non sembra. Una magia latente, lontana, evocata con stupore ogni volta e profondamente italiana. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.

Cinema d'estate: “Parasite”

16 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Boon Jong-HoCon Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sink, Park So-dam, Hyae Jin ChangKi-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei genitori, Ki-taek e Chung-sook, e della sorella Ki-jung rende le condizioni abitative difficoltose, ma l'affetto familiare li unisce nonostante tutto. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l'opportunità di sostituirlo come insegnante d'inglese per la figlia di una famiglia ricca. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.

Presentazione del libro “Doppio silenzio”

17 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Presentazione del libro “Doppio silenzio” di e con Gianni Farinetti, con la partecipazione del delegato alla Cultura Fabio Bailo e Renata Barberis. Ingresso gratuito ma posti limitati. Info e prenotazioni presso l'Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.

ATTRAVERSO FESTIVAL: Michela Murgia in “Dove sono le donne?”

18 LUGLIO //ORE 21

Giardini del Belvedere della Rocca

Dopo aver interpretato in scena il premio Nobel Grazia Deledda nello spettacolo "Quasi grazia" Michela Murgia, autrice tra le più impegnate nelle battaglie civili, porta per la prima volta in scena il suo punto di vista sulla "questione femminile" in un lucido monologo che supera per sempre gli angusti confini delle quote rosa. Posto unico a sedere 18 euro, Prevendite disponibili sul circuito www.mailticket.it. Info: www.attraversofestival.it.

Cinema d'estate: “Il traditore”

20 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Marco Bellocchio

Con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo AlesiIl primo grande pentito di mafia, l'uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla Piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Un magistrale Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta, prima “Gola Profonda della Mafia” per alcuni un eroe, per altri un infame, un opportunista di comodo ma anche una cartina di tornasole dell'ipocrisia del sistema di giustizia. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.

Musica: “Viaggio all’opera”

22 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

La serata proporrà il meglio della tradizione classica e operistica italiana: musiche di Verdi, Rossini e Puccini. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: www.albamusicfestival.com.

Cinema d'estate: “Cena con delitto”

23 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Rian JohnsonCon Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael ShannonHarlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico patriarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto. Scoperto dalla giovane cameriera Marta la mattina dopo la festa di compleanno per i suoi 85 anni, il cadavere ha la gola tagliata ma sembra essere il frutto di un suicidio. La lussuosa villa di campagna di Thrombey vede l'arrivo di due ispettori di polizia, dell'investigatore privato Benoit Blanc, e dei familiari del ricco imprenditore, guidati dai figli Linda e Walter e dalla nuora Joni. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.

Teatro: “Viva la fede”

24 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Spettacolo di e con Perone e Villata

Cabaret e comicità con il Teatro del Poi. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.



Teatro: “Faber Book. Come un’anomalia”

25 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Spettacolo di teatro e musica sulle note di De Andrè con la Compagnia Piccolo Teatro Bra. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.

Cinema d'estate: “Sorry we missed you”

27 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Ken Loach

Con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross BrewsterRicky, Abby e i loro due figli vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato in diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili. Nonostante lavorino duro entrambi si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l'occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby vende la sua auto sarà possibile acquistare un furgone che permetta a lui di diventare un trasportatore freelance con un sensibile incremento nei guadagni. Non tutto però è come sembra. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.



Cinema d'estate: “La dea fortuna”

30 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Ferzan Ozpetek

Con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jamine TrincaAlessandro e Arturo sono una coppia consolidata, ma il loro rapporto è ormai in crisi. Nella routinecristallizzata dei due irrompono Annamaria, ex compagna di Alessandro, e i suoi due figli nati da padri diversi, e tutti gli equilibri saltano. Annamaria deve fare alcuni esami diagnostici e affida i figli alla coppia di amici, che dovranno fare i conti con una responsabilità genitoriale forse mai nemmeno immaginata, nonché con la capacità dei bambini di metterti di fronte a quello che sei veramente. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.



Teatro: “Smascherati”

31 LUGLIO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Spettacolo di e con Maffucci e GiulianiCabaret e comicità con il Teatro del Poi. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.



Musica: “Il Rigoletto”

1 AGOSTO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Adattamento della celebre opera di Verdi a cura degli Amici della Musica di Savigliano. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria all’Ufficio comunale Turismo, Cultura ed Eventi (tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it).



Cinema d'estate: “Joker”

3 AGOSTO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Todd Philips

Con Joaquin Phoenix, Robert De NiroArthur Fleck vive con l'anziana madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da clown. La sua vita, però, è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da chiunque, ha sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito incontrollabilmente, rendendolo inquietante e allontanando ulteriormente da lui ogni possibile relazione sociale. Ma un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro l'arroganza dei ricchi. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.



ATTRAVERSO FESTIVAL: Nicolò Fabi

4 AGOSTO //ORE 21

Giardini del Belvedere della Rocca

Un grande incontro tra musica e parole. Posto unico a sedere 5 euro, Prevendite disponibili sul circuito www.mailticket.it. Info: www.attraversofestival.it.



Teatro: “Dal Paese dei balocchi”

5 AGOSTO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Spettacolo di teatro per i più piccoli con Burattinarte. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria allo 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it.



Cinema d'estate: “C'era una volta a... Hollywood”

6 AGOSTO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Quentin Tarantino

Con Leondardo di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile HirschLos Angeles, 1969. Sharon Tate, promettente attrice americana e sposa di Roman Polanski, è la nuova vicina di Rick Dalton, star della televisione in declino. Dalton condivide la scena con Cliff Booth, stuntman che si è fatto le ossa nei western girati a Spahn Ranch. Le vicende di Rick e Cliff e quelle di Sharon Tate procederanno in parallelo, fino a quando si incroceranno in maniera inaspettata proprio in quella fatidica notte di giugno. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.



Teatro: “Il Quartetto c’era”

7 AGOSTO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Spettacolo di e con Maimone e BrunoCabaret e comicità con il Teatro del Poi. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.



Danza: “La magia del Tango”

8 AGOSTO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Spettacolo a cura dell’associazione Tango Indipendente. Ingresso gratuito, info e prenotazioni tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it.



Cinema d'estate: “Gli anni più belli”

10 AGOSTO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Gabriele Muccino

Con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Francesco CentorameRoma, primi anni Ottanta. Giulio, Paolo e Riccardo hanno 16 anni e tutta la vita davanti. Giulio e Paolo sono già amici, Riccardo lo diventa dopo una turbolenta manifestazione studentesca, guadagnandosi il soprannome di Sopravvissuto. Al loro trio si unisce Gemma, la ragazza di cui Paolo è perdutamente innamorato. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.



Cinema d'estate: “Dolittle”

13 AGOSTO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Stephen Gahan

Con Robert Downey Jr., Rami Malek, Selena Gomez, Marion Cotillard, Emma ThompsonJohn Dolittle, medico prodigioso, capace di parlare con gli animali, viveva insieme a molti di loro e a sua moglie Lily nella riserva delle meraviglie che la regina d'Inghilterra gli aveva offerto in dono. Ma un naufragio si è portato via per sempre Lily e da allora Dolittle non ha più voluto incontrare nessuno. Ora però è la regina in persona, gravemente malata, a chiedere che torni al lavoro, per portarle quel fiore dell'albero dell'Eden che solo può salvarla. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.



Appuntamenti nel parco della Zizzola

15 AGOSTO //Parco della Zizzola

Ferragosto in allegria con un pic nic nel parco della Zizzola, musica d'ascolto elettronica nel pomeriggio e multivisione sulla natura a cura di Roberto Tibaldi alle 21,30. Info presso l’Ufficio Tursimo e Manifestazioni, tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it.



Cinema d'estate: “L'ufficiale e la spia”

17 AGOSTO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Regia di Roman Polanski

Con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle SeignerGennaio del 1895, nel cortile dell'École Militaire di Parigi, Georges Picquart, ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e all'umiliante degradazione inflitta ad Alfred Dreyfus, capitano ebreo, accusato di essere stato un informatore dei nemici tedeschi. Segue l'esilio e il confino sull'isola del Diavolo, nella Guyana francese. Il caso sembra archiviato, ma Picquart, promosso a capo della Sezione di statistica, la stessa unità del controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro Dreyfus, si accorge che il passaggio di informazioni al nemico non si è ancora arrestato. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turismo del Comune di Bra, tel. 0172-430185.



Teatro: “Peter Pan”

28 AGOSTO //ORE 21,30

Giardini del Belvedere della Rocca

Spettacolo di teatro per i più piccoli con il Teatro dell’Erbamatta. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria allo 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it.



ATTRAVERSO FESTIVAL: Umberto Galimberti

30 AGOSTO //ORE 21

Giardini del Belvedere della Rocca

Speciale lectio del filosofo, accademico e giornalista Umberto Galimberti. Posto unico a sedere 8 euro, Prevendite disponibili sul circuito www.mailticket.it. Info: www.attraversofestival.it.



Tutte le informazioni su www.turismoinbra.itCercaci su Facebook, Instagram e Twitter: @comunebra